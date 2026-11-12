¿Realineamiento político en Estados Unidos?

Nadie, absolutamente nadie, pudo siquiera imaginarse hace apenas tres meses que los candidatos demócratas al Senado por Carolina del Sur, Kansas, Texas, Misisipi, Iowa, Ohio, Maine y Carolina del Norte vencerían a sus contrincantes republicanos. En algunos casos los triunfos fueron arrolladores, a pesar de que se trata de Estados que han sido históricamente republicanos. La última vez que un demócrata ganó la senaduría en Kansas, por ejemplo, fue en 1932, mientras que Misisipi no tenía un senador demócrata desde la llamada Era de la Reconstrucción después de la guerra civil.

El caso de Texas es particularmente revelador: hacía algo más de treinta años que una mujer demócrata -Ann Richards- había concluido su mandato como gobernadora de ese estado. Desde esa época ningún demócrata había ganado la gobernación del segundo Estado más grande de Estados Unidos hasta que otra mujer, la hispana Gina Hinojosa, obtuvo esa posición con más de siete puntos porcentuales por encima del candidato republicano, el tres veces gobernador Greg Abbot. No puede pasar desapercibido que, según los estimados, este último gastó 281 millones de dólares en su campaña, mientras que Hinojosa solo gastó 36.8 millones de dólares.

La única victoria relevante que obtuvo el Partido Republicano en todo el país fue en Florida, donde su candidato a gobernador fue el afroamericano Byron Donalds. Sin duda, el mapa de ese Estado se pintó de rojo, con dos o tres puntos azules dispersos en su amplia geografía. Después de todo, el presiente Donald Trump ha hecho de la Florida su estado de residencia y lugar favorito. Pero este triunfo no alcanza ni remotamente a balancear las contundentes pérdidas que el Partido Republicano experimentó en casi todo el país.

En lo que respecta al voto popular, hay que recordar que el presidente Trump lo ganó por primera vez en 2024 con una diferencia de apenas 1.5 % frente a su contrincante Kamala Harris. Esta vez, los demócratas ganaron el voto popular para la Cámara de Representantes con 56.1 % contra el 42.5 % de los republicanos, para una diferencia de 13.6 puntos porcentuales. Y en lo que concierne al Senado los demócratas obtuvieron el 52.6 % del voto popular contra el 44.1 % de los republicanos, para una diferencia de 8.5 puntos porcentuales.

Estos resultados electorales ponen de manifiesto, al menos, el colapso de la coalición triunfadora de las elecciones presidenciales de 2024 liderada por el presidente Trump. Su significativo avance con los votantes latinos se perdió prácticamente por completo, con excepción de la Florida donde los latinos, debido a la presencia cubana, han sido tradicionalmente republicanos. Igual ocurrió con respecto al aumento del porcentaje del voto afroamericano que Trump logró en 2024. Pero donde más se reflejó el giro a favor de los demócratas fue en el voto de los independientes, quienes en los últimos comicios han sido decisivos para determinar los resultados electorales.

Podrá argumentarse que lo que ocurrió fue algo coyuntural debido, por ejemplo, al precio de los combustibles. Esa sería una mirada corta y estrecha sobre lo que acaba de ocurrir en Estados Unidos. El electorado parece haber captado muy bien que los males que lo afectan son el resultado de políticas específicas y no de circunstancias adversas fuera del control de los gobiernos. El alza de los combustibles está asociada a una guerra impopular -la de Irán- que no contó con un debate previo en el Congreso, ni con una preparación adecuada de la opinión pública, ni se previó cómo el Gobierno iraní jugaría las cartas que sí tenía en caso de ser atacado, en este caso el cierre del estrecho de Ormuz y los ataques a países vecinos productores de gas y petróleo.

Igualmente, las vicisitudes que han atravesado los migrantes latinos son el resultado de políticas migratorias extremas cuyos perniciosos efectos hasta el propio presidente Trump comienza a reconocer. Estos dos factores -costo de los combustibles y afectación de la fuerza laboral- han causado grandes perjuicios en sectores clave de la economía, especialmente en el agropecuario, lo que permite entender los resultados electorales en Kansas, Texas, Iowa, Ohio, Misisipi, entre otros estados.

Hace apenas dos años se pensaba que la amplia y diversa coalición que se estructuró en torno al movimiento MAGA, liderado por el presidente Trump, estaba llamada a ganar varias elecciones consecutivas y perdurar en el tiempo. Ahora las cosas se ven muy distintas. Los demócratas fueron capaces, en un tiempo muy corto, de redefinir su mensaje en torno a la idea de "asequibilidad" (affordability) en lugar de mantenerse en una guerra cultural que los republicanos intentaron revivir, sin éxito, durante la campaña electoral. De hecho, estos se quedaron sin un discurso que interpelara efectivamente al electorado más allá de la base dura del movimiento MAGA.

Ahora bien, el colapso de una coalición electoral no implica, necesariamente, un realineamiento estable y duradero en torno a otro partido político. Sin duda, se produjo un movimiento electoral masivo a favor de los demócratas, lo que ha redefinido el ambiente político, ha permitido la emergencia de nuevos líderes en el lado demócrata y ha dejado al Partido Republicano en un estado de desconcierto, aunque todavía controle el Poder Ejecutivo.

Los demócratas tendrán una amplia mayoría en las dos cámaras del Congreso, lo que les otorga un poder de control, investigación y contrapeso a las ejecutorias del gobierno y sus funcionarios. Es probable que no puedan hacer mucho para avanzar su agenda de "asequibilidad", ya que el presidente Trump vetará cualquier ley que le disguste, pero al menos tendrán temas para la confrontación política y el contraste de ideas ante el electorado. El control que tendrán de las gobernaciones de tres de los cuatro estados más grandes en términos electorales (California, Texas y Nueva York) les da una ventaja política innegable con miras a las elecciones presidenciales. Los dos primeros, dicho sea de paso, con noventa y cuatro electores entre ambos, serán gobernados por dos latinos, un acontecimiento verdaderamente histórico.

El electorado le ha dado un claro y fuerte mandato al Partido Demócrata. Quien piense que los resultados electorales de medio término no fueron un rechazo a las políticas del gobierno de Trump simplemente está ignorando los hechos tal como son. El electorado estadounidense mostró una sorprendente capacidad de usar su derecho al voto para balancear la vida política, poner límites al poder y darle la oportunidad a nuevos líderes, jóvenes y talentosos, que emergieron en medio del debate electoral.

No obstante, está por verse si el realineamiento político que se ha producido tiene vocación de perdurar. La competencia electoral presidencial que arrancará dentro de poco será un escenario a otro nivel en el que se pondrá a prueba la capacidad de los demócratas tanto para mantener la nueva coalición de fuerzas sociales que les ha dado este gran respaldo político como para gestionar con efectividad los conflictos internos entre unas tendencias más progresistas y otras más moderadas. En cualquier caso, el momento político está, por mucho, a su favor de cara a las elecciones presidenciales, algo prácticamente inimaginable unos meses atrás.