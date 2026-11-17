Susie Wiles dejó la jefatura de gabinete. Stephen Miller asumió su lugar. Parece un relevo administrativo. Pero ocurre después de un revés electoral republicano y ante un Congreso que pasará a manos demócratas. La pregunta es si Trump corregirá el rumbo, redoblará la confrontación o intentará hacer ambas cosas.

Las versiones sobre la salida de Wiles difieren. Axios informó, citando fuentes cercanas, que Trump la responsabilizó en privado por las pérdidas. The Washington Post reportó que ella llevaba meses considerando su salida y que también había razones personales. Trump negó que el cambio respondiera a las elecciones. Lo que sí puede leerse es la señal del nombramiento: para conducir su equipo, el presidente eligió a una figura identificada con la línea más dura de su administración.

Trump ha ofrecido distintas explicaciones del resultado. Dijo que él no estaba en la boleta, aludió a candidatos que no convencieron y no descartó que la guerra con Irán y el alza de la gasolina hubieran influido en el resultado. También admitió que las deportaciones pudieron ser "demasiado duras" y se mostró abierto a negociar sobre inmigración. Hay señales de apertura junto a una designación que apunta en otra dirección. (60 Minutes, CBS News).

Esa tensión merece atención. Trump puede proyectar firmeza ante su base y mantener abierta la posibilidad de un acuerdo. Su forma de ejercer el poder se ha apoyado en conservar a colaboradores y aliados en competencia, distribuir autoridad y reservarse el papel de árbitro. Las facciones disputan; Trump decide.

El análisis de decisiones que desarrolló Howard Raiffa ayuda a ordenar el dilema. Trump enfrenta tres cursos de acción:

Rectificar algunas políticas .

. Confrontar al nuevo Congreso.

Combinar presión con negociaciones selectivas.

Pero las decisiones políticas rara vez responden solo a un cálculo de costos y beneficios: también intervienen las percepciones, las lealtades y la manera en que cada actor entiende lo que puede perder. El nombramiento de Miller puede favorecer una ejecución más firme de su agenda, pero no demuestra que haya descartado las otras vías . El significado del relevo dependerá de sus decisiones posteriores y de las respuestas del Congreso, los republicanos y los votantes.

Wiles podía ordenar el funcionamiento de la Casa Blanca y amortiguar sus fricciones. Miller llega con una agenda que ayudó a diseñar y mayor responsabilidad para ejecutarla. Ahí aparece un problema de delegación: Trump conserva la autoridad y puede reclamar los éxitos, mientras Miller queda más expuesto si la estrategia fracasa.

La elección dejó una advertencia institucional. Cerca de siete de cada diez votantes consideraban que el Congreso no ejercía suficiente control sobre el presidente; entre los republicanos, lo pensaba alrededor de cuatro de cada diez. Al mismo tiempo, el partido mostró poca disposición a romper con Trump y eligió a Jim Jordan para liderar a los republicanos en la Cámara. La derrota produjo inquietud, pero no una ruptura. (AP Voter Poll; Associated Press).

También reveló fisuras en la coalición que llevó a Trump a la Casa Blanca en 2024. El AP Voter Poll encontró que cerca de un tercio de los votantes hispanos respaldó al candidato republicano a la Cámara en 2026. Como referencia, alrededor de cuatro de cada diez hispanos habían votado por Trump en la elección presidencial de 2024. CBS identificó la ventaja demócrata entre los independientes como decisiva. Son señales de cambio, aunque no bastan para demostrar un realineamiento duradero ni el fin del trumpismo.

Para parte de quienes respaldaron a Trump, el voto expresó rechazo a un sistema que sentían distante e incapaz de representarlos; no necesariamente adhesión a todas sus políticas. En la entrevista con Christiane Amanpour, Masha Gessen lleva la reflexión al día después de un cambio de poder: no basta con restaurar las instituciones tal como estaban; también hay que reinventarlas para que respondan mejor a la ciudadanía. Los contrapesos ganan legitimidad cuando las instituciones cumplen esa función. (Masha Gessen, entrevista con Christiane Amanpour).

El Congreso demócrata podrá investigar, fiscalizar aranceles y presionar mediante el presupuesto. La conducción de la política exterior corresponde al Ejecutivo, aunque el Congreso puede influir en ella mediante sus facultades legislativas y de supervisión; Trump conserva el veto y un amplio margen de acción. Para América Latina, la lección es más amplia: todos los gobiernos deben preservar los canales institucionales con Washington, cualquiera que sea su relación con el presidente de turno. La afinidad personal puede abrir puertas, pero no garantiza influencia duradera; el desacuerdo tampoco elimina la necesidad del diálogo.

La guerra con Irán ofrece una prueba concreta de esta tensión. A las 5:50 de la mañana del jueves 12 de noviembre, Trump acusó a los demócratas de corrupción. A las 8:07 anunció que apartaba a J. D. Vance de las negociaciones con Irán y dijo que Estados Unidos ya no necesitaba un acuerdo. Días antes, el vicepresidente había atribuido a la guerra las pérdidas republicanas. Susan B. Glasser resumió la actitud del presidente: "no se irá en silencio". (The New Yorker). La imprevisibilidad puede ampliar el margen de maniobra de Trump; si sus interlocutores no saben qué compromisos está dispuesto a sostener, también puede restarle credibilidad a cualquier acuerdo.

Hay, además, otra partida en curso: la relación entre Trump y los republicanos que competirán en 2028. El presidente puede priorizar su legado y conservar el centro de la escena; los congresistas deben proteger al partido y sus posibilidades de reelección. La lealtad puede mantener la unidad mientras esos intereses coincidan. Si aumenta el costo electoral de la confrontación, podrían empezar a separarse.

La presión es eficaz cuando modifica los incentivos del otro y, a la vez, le deja una salida aceptable. Si solo endurece la resistencia o convierte cada concesión en una humillación, puede movilizar a la base sin ampliar la capacidad de gobernar. La eficacia de la estrategia no se medirá por su estridencia, sino por los resultados que consiga.

Trump entra en una etapa de menor margen político, pero no de pasividad. La prueba será si Trump logra seguir siendo, a la vez, el jugador principal y el árbitro de su equipo.