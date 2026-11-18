Nada de exordios, seré directo. Se equivocó: no busco favores; ejerzo derechos. Es más, me horroriza visitar altos despachos. Y aunque ser atendido es mi prerrogativa, la rehúyo. Cada vez que por cualquier razón —siempre indeseada— tengo que pedir una cita, no hallo la manera de no sentir el fastidio. Evito el trance, pero esta vez, por desdicha, me resultó ineludible.

Lo hice para tratar el asunto que bien conoce, sin embargo, la puerta quedó entreabierta y habló alto; le dijo a quien usted sabe: "Qué vaina, dile que voy a Palacio. No quiero seguir jodiendo con eso". Lo bochornoso fue que usted no asomó ni para ensayar un gesto de fingida urbanidad, a pesar de que la visita estuvo programada.

Abandoné la antesala antes de que la emisaria viniera con la excusa. Me sentí más apocado que un viralata sarnoso y apremiado a salir casi huyendo. Lo hice mordiendo el encono. Recordé a Pitigrilli: "Los funcionarios son los empleados que el ciudadano paga para ser la víctima de su insolente vejación".

¡Tranquilo! No volveré mientras usted esté. Renuncié a la gestión. No quiero ni recodar el motivo que me condujo a su despacho. Tampoco preciso más de lo que soy ni pido como favor lo que en derecho me corresponde. Usted, en cambio, parece ser solo por el cargo. Ojalá pueda reconocerse cuando se convierta en un ex; entonces comprenderá que el valor no lo otorga el poder: lo da el servicio.

La función pública, en tanto prestación social, encarna una manera decorosa de servir. No es para tecnócratas fríos ni para políticos demagogos. Un buen gestor público combina eficiencia con sensibilidad. Pero tal vez esa sea una ponderación muy eminente para sus bajas comprensiones. A usted le faltan las dos. Sin embargo, acepte esto como lo que es: un desahogo por una práctica casi estándar en la Administración: burócratas inservibles que hacen de la gestión un pasatiempo lúdico, aunque admito que usted honra la ineptitud con un talento natural.

Usted y los que como usted actúan debieran aprender del presidente, un ejecutivo compulsivo con el trabajo, de fácil acceso y con un WhatsApp activo y sin horas. Parece irónico, pero es más hacedero contactar al primer mandatario que provocar una menuda atención de un funcionario de segunda. Obvio, cuando no hay interés personal o político de por medio.

Algunos optan por descargarse y lo hacen de forma sutil, diluyendo la ejecución en el tiempo, escalando supuestamente la decisión o complicando la solución hasta vencer por agotamiento. Simplemente no les importa. Por eso no es casual que la desaprobación de los ministros ronde entre el 54.6 % y el 57.3 según las encuestas más recientes (ACD Media y Sondeos).

Lo irónico es que la dedicación que precisa el despacho algunos la desperdigan en poses ociosas para la prensa, seducidos por las miradas, los reflectores y las cámaras. La ocupación que les falta a la gestión es la que les regalan a las veleidades del cargo: viajes, pleitesías, protocolos y relaciones, "delicias" de las que solo gozarán en tanto sean funcionarios. Otros andan como cruzados, resonando sus empeños como si hubiera que otorgarles honores. Sencillo: si se acepta una función, no es para merecer; es para cumplir. Punto.

Discrimino casos: hay en esta Administración funcionarios que son un lujo para cualquier Gobierno, esos que en su mayoría no pregonan lo que son, menos lo que hacen. Por eso no es fortuito que los de mejor valoración sean los que sin ruidos se recogen en el trabajo. No son dados a colocar publicidad de logros ni a pagar menciones como "grandes ministros" en los "gobiernos radiales".

Si supiera que usted le prestara el trato que me dio a quien le lleve una propuesta indigna, bien podría dispensarle, y hasta pedirle excusas por este exabrupto; pero la información que recibo es que se cuida muy poco, aparte de que ocupa su tiempo en majaderías y comidillas. El cargo, amigo, no le asienta y ... le rebasa. Le ha dado razón al aforista francés Paul Masson: "Los funcionarios son como los libros de una biblioteca: los situados en los lugares más altos son los más inútiles."

Lamento el desquite —que lo es— y privarle a mis lectores de reflexiones más virtuosas, pero le juro que sucumbiría si no lo hiciera. Me dejó en el umbral de un colapso emocional. Ya descargado, le doy la garantía de que mantendré la reserva de su nombre. Créame que nombrarlo sería una gentileza inmerecida o darle el valor que usted nunca ha tenido. Me respeto. Sin embargo, le aseguro que, si osare llamarme para disculparse, lo publicaré con los dos apellidos y algo más. Mi mejor deseo es una pronta destitución. Créame que celebraré el decreto. Preparo el descorche... (¡Veuve Clicquot!)