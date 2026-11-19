La oposición venezolana ha confiado durante un buen número de años en que su tabla de salvación se la proveería el presidente Donald Trump. Su apuesta pareció ser siempre que el inequívoco rechazo de este último y de su círculo de colaboradores al gobierno de Nicolás Maduro haría posible el cambio político y el comienzo de una nueva era democrática en Venezuela. La oposición estaba convencida de que la doctrina de la "máxima presión" era la carta segura para ganar finalmente la partida al régimen chavista-madurista.

La primera administración del presidente Trump le dio pleno apoyo al llamado gobierno interino de Juan Guaidó, el que al final resultó ser un proyecto fallido. Más que ayudar, ese experimento fomentó los conflictos y las divisiones entre los líderes opositores en una lucha por el control de los recursos a los que tuvieron acceso. Hubo una ingenua euforia ante la expectativa de que el régimen caería y que la oposición tomaría plenamente el poder. El resultado fue un fracaso total.

Sin duda, la oposición venezolana logró recomponerse en torno al liderazgo de María Corina Machado, a la cual el régimen impidió su participación en las elecciones del 28 de julio de 2024. No obstante, con una boleta electoral encabezada por Edmundo González con el apoyo de Machado, la oposición venció ampliamente en esas elecciones, pero fue víctima de un gigantesco fraude electoral que le impidió llegar al gobierno. Con el control de las instituciones electorales y judiciales, el régimen manipuló los resultados de las elecciones y logró mantenerse en el poder.

La oposición venezolana confiaba en que un triunfo electoral de Trump en noviembre de 2024, como en efecto ocurrió, le aseguraría el cambio democrático. La esperanza estaba puesta en que el gobierno de Trump quebraría el régimen de Maduro, con la fuerza militar si era necesario, llevaría a González al poder y, en consecuencia, abriría un nuevo capítulo democrático en la vida política venezolana.

De hecho, parecía que las cosas se movían en esa dirección. El 3 de enero de 2026 se produjo un operativo militar estadounidense que tuvo como objetivo apresar a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, y presentarlos ante un tribunal en la ciudad de Nueva York para enfrentar múltiples cargos criminales. Ese fue un acontecimiento dramático que parecía, ciertamente, el comienzo del fin del régimen político venezolano encabezado por Maduro. De nuevo se produjo una euforia en la oposición venezolana confiada, como estaba, de que finalmente llegaría al poder de la mano del presidente Trump.

No obstante, en cuestión de horas se produjo un giro drástico e inesperado en el curso de los acontecimientos. En una rueda de prensa, el presidente Trump dijo lo siguiente respecto de María Corina Machado: "Creo que sería muy difícil para ella ser la líder. No cuenta con el apoyo ni el respeto dentro del país. Es una mujer muy amable, pero no goza del respeto necesario". Se refería a la mujer que había movilizado, poco tiempo atrás, a la gran mayoría del pueblo venezolano para un triunfo electoral que, según los datos verosímiles que se presentaron, alcanzó el 67% de la votación. Ella hizo posible el triunfo electoral, no el candidato nominal Edmundo González, por lo que resultó desconcertante, por decir lo menos, que el presidente de Estados Unidos diera esas declaraciones.

Luego se produjo una sorpresa todavía mayor. Los compañeros revolucionarios, socialistas, antimperialistas y verde olivo de Hugo Chávez y Maduro decidieron, en una especie de epifanía, ponerse al servicio de los dictados de Washington. El quid pro quo quedó claro enseguida: se quedan en el poder a cambio de contratos petroleros a favor de las compañías estadounidenses, las mismas que tanto denunciaron mientras dejaban colapsar la capacidad productiva de gas y petróleo de ese país.

Tras este esquema transaccional vino el discurso desde Washington que volvió a encantar a, por lo menos, una parte de la oposición venezolana. Se esbozó el siguiente guion político: primero se estabilizará el país, se extraerá el petróleo, se generarán grandes ganancias y luego, sin definir un cronograma claro, se llevará a cabo la transición democrática. Ese es el estado actual de las cosas, con el régimen madurista, pero sin Maduro, gobernando el país, haciendo algunas concesiones, pero sin plantearse seriamente la gran cuestión de la transición democrática que el pueblo venezolano, con su voto, probó que quería para su país.

Y en esto se produce el arrollador triunfo demócrata en las elecciones de medio término, lo que plantea algunas interrogantes: ¿verá la oposición venezolana este triunfo como una oportunidad para que el Congreso de Estados Unidos, liderado por los demócratas a partir del 3 de enero de 2027, presione al gobierno de Trump para que defina un mapa de ruta que conduzca a la transición democrática? Por su parte, ¿los demócratas pondrán este asunto entre sus prioridades en materia de política exterior?

Es difícil saber por el momento qué harán los demócratas con relación a esta cuestión, pero al menos la oposición venezolana debería contemplar seriamente la posibilidad de buscar en el Congreso dominado por los demócratas a aliados que les ayuden a impulsar la democratización del sistema político venezolano. No se trata solo de realizar unas elecciones libres, con garantías para todos los actores, sino también de reformar un sistema autoritario que tiene el control prácticamente absoluto de todas las instituciones.

La tarea no es fácil. Es válida la preocupación del gobierno de Trump en cuanto a procurar evitar cualquier situación que genere caos y descontrol. Pero esto no es razón suficiente para mantener intacto un régimen opresivo de manera indefinida. El arreglo político entre Washington y Caracas beneficia al régimen y a unos cuantos que ganarán grandes sumas de dinero con los negocios petroleros, pero pospone de manera indefinida la aspiración del pueblo venezolano de avanzar hacia la democratización como mostró en las últimas elecciones.

El pueblo venezolano se merece la oportunidad de expresar de nuevo su voluntad como la única fuente legítima del poder. Puede ser -y esto es solo una hipótesis- que el Congreso demócrata asuma la causa democrática venezolana y presione al gobierno de Trump, que ya está involucrado en ese país en una especie de tutelaje, para que ponga la transición democrática como un objetivo prioritario. Por su parte, la oposición venezolana debe entender que el juego político cambió en Washington y que debe ampliar su horizonte político para buscar nuevos aliados que le ayuden a reencauzar su lucha por la democracia y la libertad.