El algoritmo premia lo negativo y la comparación constante, distorsionando la percepción ciudadana sobre el progreso real. ( SHUTTERSTOCK )

Durante un recorrido por las obras del Monorriel de Santiago, conversaba con Manuel Estrella sobre el desafío actual de tener dos vidas simultáneas: una digital, donde casi todo sucede de inmediato, y otra de carne y hueso, donde las cosas se hacen realidad a través de procesos. En una, las distancias desaparecen y las respuestas llegan en segundos; en la otra, seguimos sujetos a las limitaciones del tiempo, los recursos y la propia condición humana.

Nunca antes estas dos realidades habían coexistido con semejante intensidad. Desde un teléfono podemos transferir dinero, comunicarnos con alguien al otro lado del mundo o encontrar respuestas mediante inteligencia artificial. Pero formar un médico sigue requiriendo años, construir una carretera exige planificación y transformar una sociedad toma generaciones. Sin advertirlo, hemos comenzado a exigirle al mundo físico la velocidad de la digital. Esa fricción está modificando nuestra relación con las instituciones y la política.

El sociólogo Hartmut Rosa ha estudiado cómo la aceleración de la vida moderna transforma nuestra experiencia del tiempo. Su reflexión resulta especialmente relevante porque nos recuerda que el progreso no puede medirse únicamente por la rapidez con que ocurren las cosas. También importa la profundidad de las transformaciones y su capacidad para perdurar.

A esta aceleración se suma otro fenómeno: las redes sociales han convertido la comparación en una experiencia permanente. Durante generaciones, las personas medían su realidad en relación con su entorno próximo. Hoy comparamos nuestros ingresos, ciudades, servicios públicos y hasta nuestra felicidad con los de millones de personas. Un dominicano puede observar la limpieza de Tokio, la seguridad de El Salvador o la majestuosidad de una ciudad europea y preguntarse por qué no disfrutamos de condiciones semejantes.

Comparar tiene un extraordinario valor. Amplía horizontes y eleva nuestras aspiraciones. Pero muchas veces queremos los resultados de países que acumularon décadas de inversiones, reformas y aprendizajes, sin considerar los procesos que hicieron posibles esas conquistas. Podemos estar avanzando y, simultáneamente, sentir que nos quedamos atrás.

A ello se suma otra asimetría. Las noticias negativas, especialmente aquellas que provocan controversia, suelen captar mayor atención y propagarse con facilidad. Una denuncia puede recorrer el país en minutos, mientras que una mejora sostenida en la educación o el fortalecimiento de una institución difícilmente generan la misma tracción. Lo extraordinario captura nuestra mirada; lo que mejora lentamente corre el riesgo de volverse invisible.

Un estudio publicado en 2024 en Scientific Reports analizó más de 95,000 artículos periodísticos y 579 millones de publicaciones en Facebook y Twitter. Sus investigadores encontraron que las noticias de contenido negativo tenían, en promedio, un 91 % más de publicaciones compartiendo sus enlaces que las demás. Los algoritmos de las redes dan mayor visibilidad a los temas que arrastran controversias.

El resultado puede ser una percepción de deterioro permanente, incluso donde existen avances verificables. Esto no significa que las críticas carezcan de fundamento, sino que la realidad de una sociedad es siempre más amplia que aquello que consigue hacerse viral. Esta transformación plantea otro desafío: comprender lo que realmente piensa una sociedad. Nunca habíamos contado con tantas herramientas para medir comportamientos y opiniones. Sin embargo, disponer de más datos no significa necesariamente comprender mejor a las personas. Una tendencia en las redes puede confundirse con un sentimiento nacional. Una minoría particularmente activa puede proyectar la apariencia de una mayoría. Las encuestas siguen siendo indispensables, pero enfrentan el reto de estudiar sociedades cuyas percepciones evolucionan rápidamente y cuyas conversaciones están cada vez más fragmentadas.

Hemos aprendido a medir casi todo lo que las personas hacen en las pantallas, pero todavía nos cuesta comprender lo que sienten cuando las apagan. La democracia necesita escuchar, deliberar y construir acuerdos. Son procesos humanos que requieren tiempo. Una decisión pública puede necesitar estudios, consultas, presupuestos y procedimientos legales. Surge entonces una antinomia: los mecanismos diseñados para garantizar decisiones responsables pueden ser percibidos por la ciudadanía como señales de lentitud o incapacidad. Esta distancia entre expectativas y resultados puede alimentar la frustración y erosionar la confianza institucional.

Eso no significa que la impaciencia ciudadana sea injustificada. Muchas veces nace de necesidades reales, deficiencias acumuladas y promesas incumplidas. La complejidad de los problemas jamás debe convertirse en excusa para la ineficiencia.

Para quienes ejercemos responsabilidades públicas, esta realidad nos obliga a atender las urgencias del presente sin comprometer las soluciones del futuro. La presión por ofrecer resultados inmediatos puede llevarnos a privilegiar decisiones vistosas por encima de transformaciones duraderas, anuncios sobre realizaciones y popularidad momentánea sobre responsabilidad institucional.

Como expresó el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, durante el reciente congreso del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo celebrado en Santo Domingo: "Sería un error pedirle a la ciudadanía que reduzca sus exigencias. Servir implica precisamente asumir la responsabilidad de responder a ellas, incluso cuando hacerlo resulta difícil".

El servicio público de nuestro tiempo exige sensibilidad para comprender la urgencia de la gente, humildad para reconocer las limitaciones propias y determinación para sostener decisiones cuyos frutos posiblemente no veremos durante nuestra gestión. La velocidad puede acercarnos al futuro, pero no necesariamente prepararnos para él.