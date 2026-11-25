El Ministerio de Turismo nos cuenta los visitantes extranjeros por semanas, meses y años. Con los datos en mano, alienta la ilusión de que asistimos a un portentoso milagro. Sin embargo, la República Dominicana —hoy segundo destino turístico de Latinoamérica— consolida una tendencia que venía perfilándose desde antes de la pandemia, ocupando ese puesto apenas desde el año pasado. Obvio, es una industria que no nació ayer. Celebramos así un crecimiento que no solo impacta a la economía dominicana. Después de la pandemia, la movilidad turística ha desatado su fuerza expansiva a escala global.

Compartimos sinceramente el regocijo de las autoridades dominicanas, pero late la sospecha política de querer atribuir esos resultados a la autoría preferente de su gestión. Sí, es justo admitir un diligente activismo del Ministerio de Turismo en la promoción del destino, pero cuando se habla de logros en el turismo hay que ser muy cauteloso. Y es que los buenos balances son una compleja concurrencia de actores y factores de todo cuño: estructuras de servicios, ofertas, precios, clima social de los destinos receptores, estabilidad de precios y mercados en los países emisores, conectividad/rutas aéreas, seguridad/conflictividad mundial, condiciones climatológicas, por solo citar algunos.

No siempre hay una efectiva alineación de esas variables, por eso los flujos de visitantes no tienen una secuencia necesariamente progresiva; así, se reportan subidas, caídas y rebotes, y no un aumento sostenido año tras año. Para ilustrar la dinámica cíclica de este mercado podemos tomar como ejemplo las llegadas internacionales de 2013 al 2018: 2.7 % en 2013, 9.6 % en 2014, 8.9 % en 2015, 6.4 % en 2016, 3.83 % en 2017 y 6.1 % en 2018. Como se advierte, se trata de un cuadro de altibajos determinado básicamente por las contingencias/externalidades de la economía internacional.

Otro aspecto que genera desconfianza es el sustrato "efectista" de los datos. Así, por ejemplo, la estadística oficial de los "visitantes" por cruceros reportada por el Ministerio de Turismo mantiene un sesgo a favor, ya que la base de estimación de las llegadas no es el número de los visitantes que ingresan al territorio, sino los pasajeros a bordo de las embarcaciones que tocan puerto, —excluyendo a los tripulantes—. De esta manera, se contabiliza como visitantes el total de pasajeros. A pesar de que esta práctica no es privativa de la República Dominicana, desatiende la Guía de compilación de las Recomendaciones internacionales para estadísticas de turismo 2008 (IRTS 2008 Compilation Guide) de la ONU-Turismo, que aconseja llevar un registro de entrada o un conteo público/centralizado de quiénes desembarcan, con el propósito de considerar como visitantes solo a los que efectivamente ingresan, ya que contarlos a todos, además de irreal, infla las llegadas y distorsiona los indicadores como el gasto promedio y el impacto económico local.

La torsión estadística de los visitantes por vía marítima es sensible: afecta la cantidad reportada por el Ministerio de Turismo como visitantes por crucero, esa que solo el año pasado representó un 24 % —2,800,000— del total de los visitantes —aéreos y marítimos— y un 22.7 % de lo que va de año. De manera que nunca sabremos cuántos de esos pasajeros bajaron y cuántos se quedaron en el barco, dato que sí tienen las navieras.

En ese contexto también vale destacar la definición técnica aportada por la ONU-Turismo sobre dos categorías diferenciadas: el visitante que pernocta, cuyo viaje incluye una noche de alojamiento; y el excursionista que realiza un viaje de ida y vuelta sin pasar la noche en el destino. Corresponden a esta última categoría los cruceristas que desembarcan.

Otra verdad es que la República Dominicana se beneficia de un bárbaro crecimiento del turismo mundial. En términos claros: no se trata de un incremento necesariamente inducido, más bien orgánico. Y es que después de la pandemia hubo una nueva actitud en la población mundial. Tras el levantamiento de las restricciones, surgió un fuerte impulso por recuperar el tiempo perdido y priorizar las experiencias de viajes. El encierro generó una alta demanda reprimida por salir, creciendo el interés por viajes al aire libre, destinos menos masificados, naturaleza, salud y bienestar. Veamos rápidamente el efecto de esa nueva actitud en la movilidad turística mundial.

La recuperación a nivel global se produjo en tramos porcentuales muy altos que fueron de -72 % en 2020; -69 % en 2021; -33 % en 2022; -11 % en 2023; -1 % en 2024, hasta un histórico 4 % en 2025. Aunque el primer trimestre de 2026 creció un 2 %, el conflicto en Oriente Medio y el encarecimiento de vuelos/alojamiento moderaron el avance del primer semestre al 0.4 %, llevando a la ONU-Turismo a proyectar entre 1 % y 2 % para el cierre de año. De hecho, la subregión del Caribe fue la zona que solo después de Oriente Medio y, en ciertos tramos, de Europa Mediterránea, logró recuperar los niveles previos a la pandemia, superándolos desde el 2023. De manera que ya el mercado mundial venía reportando un crecimiento inspirador con perspectivas muy auspiciosas para los próximos años.

Estados Unidos y Canadá son los principales emisores de turistas extranjeros no residentes hacia la República Dominicana, y concentran alrededor del 60 % del flujo aéreo extranjero, seguidos por mercados sudamericanos. Vale reconocer que el año pasado se registró un decrecimiento de ese flujo de unos -2.02 % y -4.38 %, respectivamente, pero, obvio, ese dato no se mercadea. Sin embargo, para ese mismo periodo, el flujo de visitantes de Estados Unidos tuvo un crecimiento de un 3 % en Puerto Rico, nuestro principal competidor en el Caribe. Tampoco podemos considerar el mercado europeo, emisión que colapsó desde la pandemia, y que ocupan su puesto países como Argentina y Colombia.

Como apuntamos, el flujo de visitantes es orgánicamente inestable y así como nos sorprende en un año, nos decepciona en el siguiente. De manera que debemos evitar el sensacionalismo —aguijoneado por la política— y dar respuestas preventivas, rápidas y eficientes a los factores que inciden en sus naturales inflexiones. Ahí está el punto.