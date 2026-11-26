Días atrás se llevó a cabo en la ciudad de Shenzhen, China, un encuentro entre Xi Jinping, presidente de la República Popular China; Donald Trump, presidente de Estados Unidos de América, y Vladimir Putin, presidente de la Federación de Rusia. Es la primera vez que estos tres presidentes se reúnen, lo que generó grandes expectativas sobre las repercusiones de esta reunión para el sistema político internacional.

Muchos evocaron como comparación la Conferencia de Yalta (Crimea), la cual tuvo lugar del 4 al 11 de febrero de 1945, en la que los líderes de Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética -Franklin D. Roosvelt, Winston Churchill y Joseph Stalin, respectivamente- sentaron las bases de la reorganización de Europa para la posguerra. El encuentro entre los líderes de China, Estados Unidos y Rusia no tuvo, ni remotamente, la dimensión de aquel encuentro histórico cuyas consecuencias, buenas y malas, todavía se recuerdan y se examinan en el estudio de las relaciones internacionales.

La diplomacia china mostró su maestría en el juego de la simbología del poder. Cada paso y cada gesto de Xi Jinping fue milimétricamente calculado. Desde su recepción al pie del avión del presidente Trump como forma de elevar su ego hasta la distribución de los asientos en la mesa de diálogo, en la que él aparecía en el centro para mostrar quién tenía el control, el presidente chino proyectó la imagen de ser primus inter pares o, al menos, un líder a la altura del presidente estadounidense. Por algo se dice que los chinos inventaron la frase de que una imagen vale más que mil palabras.

En cuanto a los aspectos sustantivos, es muy poco lo que se puede sacar de ese encuentro entre estos "tres amigos" (así se trataron ellos en sus interacciones). Uno de los temas abordados fue el de la reforma de las Naciones Unidas, pero no hay una sola idea o propuesta que pueda servir de guía o inspiración para reformar el sistema jurídico e institucional mundial. Si algo puede destacarse es la desconfianza o hasta animadversión que estos tres líderes tienen respecto de la Corte Penal Internacional, cuyo surgimiento generó tantas expectativas como instrumento legítimo para juzgar a personas, incluyendo a jefes de Estado y de Gobierno, que cometan genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión.

Uno de los temas que se ventiló en esa cumbre fue el de los riesgos nucleares, pero tampoco salió nada concreto. China parece estar interesada en expandir su arsenal nuclear antes de sentarse con Estados Unidos o cualquier otra potencia nuclear para discutir límites y controles. En 2016 se estimaba que China tenía 260 ojivas nucleares, mientras que ahora tiene 620, lo que representa un crecimiento de casi un 140 % en diez años. Desde luego, Estados Unidos y Rusia tienen mucho más, por lo que los chinos podrían alegar que, antes de cualquier negociación, ellos tienen el derecho y la necesidad de consolidar su propio programa nuclear.

En cuanto a los problemas internacionales urgentes no salió nada de esa cumbre. Putin procuró lograr la legitimación de su guerra de agresión contra Ucrania, pero China no ha estado dispuesta a reconocérsela. Ninguna iniciativa emergió del encuentro entre esos tres líderes con miras a poner fin a esa guerra. Por demás, no hay manera de buscar una solución que no involucre a Ucrania, un país que, a pesar de estar sometido a los más indiscriminados ataques por parte de Rusia contra su infraestructura civil, ha defendido admirablemente su territorio y ha sido capaz de desarrollar en medio de la guerra una de las industrias militares más sofisticadas de Europa y del mundo.

Sobre la guerra en Irán tampoco se dijo nada relevante en esa cumbre. Los gobiernos de Estados Unidos e Israel pensaron que los ataques a Irán serían irresistibles y que en poco tiempo se produciría el colapso del gobierno iraní. El propio presidente Trump invitó al pueblo de Irán a rebelarse, mientras algunos de sus funcionarios hablaron de cambio de régimen como uno de los objetivos de la guerra. A falta de una mejor teoría explicativa de lo que ha ocurrido, vale recurrir al sabio estribillo de la canción "Pedro Navaja" de Rubén Blades que dice: "la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida". En efecto, ¡qué sorpresa ha dado el gobierno iraní! Lejos de colapsar como se esperaba, ha logrado mantenerse en el poder y resistir los ataques de Estados Unidos e Israel. La guerra les dio motivos a los iraníes para cerrar el estrecho de Ormuz, algo que nunca habían hecho, lo cual ha tenido efectos devastadores para la economía mundial.

Así las cosas, es muy poco probable que esta cumbre produzca resultados significativos y duraderos en el escenario internacional. Estados Unidos y China deberán encontrarse de nuevo en algún momento con una agenda más amplia y sustantiva. Rusia no está para jugar en esa liga, por lo que no debió siquiera ser invitada, aunque fuera, como en efecto lo fue, como un socio secundario. De hecho, no tenía mucho sentido invitar al responsable de una guerra de agresión que inició pensando que acabaría en cuestión de días y ahora no sabe cómo salir de ella cuando ya acumula, según diversas estimaciones, algo más de un millón y medio de bajas militares entre muertos y heridos.

Sin duda, se necesita repensar el orden político mundial. Las grandes potencias tienen la obligación principal de contribuir en ese proceso, pero deben hacerlo pensando más allá de sus intereses particulares. Hay que reformar muchas de las instituciones internacionales, empezando por el Consejo de Seguridad de la ONU. Esto no significa, sin embargo, que la solución sea abandonar el orden internacional que se estructuró tras el fin de la II Guerra Mundial. Preservar e innovar, fortalecer y reformar: ese es el desafío que tienen las grandes potencias y todos los actores relevantes en el plano internacional para dar respuestas a nuevas realidades, nuevos problemas y nuevas amenazas. La cumbre de Shenzhen hizo muy poco, o nada, para empezar a trillar ese camino.