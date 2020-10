$!30 años de reunificación de Alemania

La Reunificación para nosotros no fue el fin, sino el principio del camino. El avance de confianza que nos dieron nuestros aliados permanece en una exhortación constante de fomentar el regalo de la democracia, el respeto de los derechos humanos y libertades civiles. Y este compás interior muestra lo más importante de esa época marcada por enormes retos globales.

La realización de la Unidad Alemana fue una hazaña diplomática - y coincidió con el derrumbe del “Telón de Acero”, que no solamente había dividido Alemania, pero también el continente europeo y el mundo entero en dos campos opuestos.

Notamos estas tendencias con gran preocupación – aún más como los desafíos de nuestra época son todos globales. Si hablamos de los conflictos armados en el mundo, la migración, la digitalización o del cambio climático – ningún país en el mundo los puede resolver por si solo. Esos desafíos no conocen fronteras – lo que también la actual pandemia de COVID-19 ilustra de un modo dramático. La Alemania Reunificada quiere ser un mediador honesto, un jugador de equipo. No queremos dominar, pero si convencer e integrar a los demás.

Necesitamos nuevos formatos para fomentar el multilateralismo. Esa es la razón y base de la Alianza para el Multilateralismo, que nuestro Ministro de Asuntos Exteriores Heiko Maas fundó con unos pocos ministros. Desde entonces, más de 60 países, incluso la República Dominicana, han contribuido a la Alianza.

Este compromiso por el multilateralismo une nuestros dos países. En cantidad de foros multilaterales, la República Dominicana es un ‘like-minded’, un socio confiable que representa los mismos valores que nosotros.

El ejemplo más destacado es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde ambos somos miembros no permanentes en el período 2019-2020. En ese órgano más importante de las Naciones Unidas, nos esforzamos lado a lado por la pacificación y la prevención de conflictos violentos, el respeto de los derechos humanos. Durante todo ese tiempo, la República Dominicana ha sido un aliado clave con el cual hemos podido contar.

Nuestra historia nos ha enseñado que la democracia no es un hecho dado, pero que hay que fomentarla y protegerla. En ese sentido, el cambio pacífico de poder en República Dominicana que fue iniciado por las elecciones presidenciales del 5 de julio, es un signo de madurez política. La pluralidad de partidos y la posibilidad de cambio son elementos centrales de una democracia digna de esa denominación. Notamos con respeto la actitud del gobierno anterior, y reiteramos nuestros mejores deseos para el nuevo gobierno.

La historia de la división alemana ha demostrado que el aislamiento no conduce al éxito. Solamente cuando cooperamos podemos enfrentar desafíos globales. La actual pandemia de COVID-19 nos lo muestra inmisericordemente. Ella nos muestra también que el éxito en combatir el virus depende de la unidad – al nivel nacional, regional y mundial. Y no es una casualidad que no fue un país individual, pero la Unión Europea, que inició varias iniciativas contra el COVID-19 que ya han movilizado casi 16 mil millones de Euros por el acceso universal a pruebas, tratamientos y vacunas. Esos son frutos muy concretos de la cooperación multilateral que pueden mejorar la vida y la salud de personas en el mundo entero.

Tenemos gran respeto por la actitud del Gobierno Dominicano para manejar la crisis e lo agradecemos por el apoyo que nos brindó cuando tuvimos que evacuar miles de ciudadanos alemanes. La República Dominicana es un aliado confiable en la lucha contra el COVID-19. Unimos las manos en la búsqueda de una vacuna y en el tratamiento. Al mismo tiempo estamos muy conscientes de los dilemas que eso crea para la economía, incluso para el turismo en el país.

Alemania reconfirma a la República Dominicana, a su nuevo Presidente Luis Abinader y ya su Canciller Roberto Álvarez su determinación de aliarse para salir de esta crisis en un espíritu de cooperación, como lo ha venido haciendo en el pasado con cientos de profesionales dominicanos, graduados en Alemania, y millones de turistas que la han visitado como uno de los mejores destinos mundiales, por la calidez de su gente y su maravillosa naturaleza.



