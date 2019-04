Esta es una mentira que se ha repetido mil veces y que muchos asumen como verdad. Cada cierto tiempo en medios digitales, electrónicos e impresos de nuestro país, alguien la menciona y a seguidas afirma que la utilizó en la campaña electoral de 1962, que lo llevó a la Presidencia de la República en 1963. Otra falsedad.

Como parte de la investigación para la realización del largometraje documental “Bosch, presidente en la frontera imperial” (2009), tuve la oportunidad de leer casi todos los discursos que pronunció Bosch en la campaña electoral de 1962, así como los que pronunció como Presidente de la República, otros, inéditos todavía, los escuché en cintas magnetofónicas. En ninguno de ellos Bosch utiliza la expresión “Borrón y cuenta nueva”.

Siendo niño escuché esta expresión por primera vez en un batey del ingenio Quisqueya de San Pedro de Macorís. Desde mucho antes de regresar Bosch al país en octubre de 1961, existían en los bateyes del Este “bodegas” en la cual le fiaban comestibles y productos diversos a los obreros de los ingenios que cobraban quincenal. La deuda se anotaba con lápiz en un cuaderno, el cual tenía una pagina asignada a cada obrero deudor.

Al llegar el día de pago y el obrero cancelar su deuda por lo general le decía al bodeguero “Borrón y cuenta nueva”. El bodeguero borraba las deudas y comenzaba a escribir en esa misma pagina las nuevas deudas.

Algunos sectores de nuestro país utilizaron esta expresión popular para aludir a una política de olvido, sobre todo de robos y crímenes, en pro de posibles beneficios electorales.

A Bosch se le acusó de utilizarla en la campaña electoral de 1962 para conquistar el respaldo de los trujillista. Lo que constituye una de las tantas manipulaciones de mala fe que durante muchos años le han hecho sus adversarios políticos e ideológicos.

Lo que Juan Bosch dijo en reiteradas ocasiones durante aquellos años y de ahí quizás se desprende la manipulación, fue que “...en este país el problema no es de trujillistas y anti trujillistas, que el problema era entre “Tutumpotes” e hijos de “Machepa.”

Bosch aclaró en reiteradas ocasiones que él no era el autor de la expresión “Borrón y cuenta nueva”, ni que la utilizó en la campaña electoral de 1962.

Una de estas aclaraciones está en la carta que le dirigiera a Rafael Herrera, director del Listín Diario, publicada en la portada de ese diario el 6 de agosto de 1986, bajo el titulo: “Bosch Reitera Castillo fue Quien Trajo Frase”, la cual transcribo:

“En la Sección Línea Directa del Listín Diario de ayer, en repuesta a la pregunta de quien fue el primer presidente dominicano que implantó el sistema de Borrón y Cuenta Nueva, se dijo que ‘Ese sistema... lo utilizó por primera vez el profesor Juan Bosch... en la campaña electoral de 1962’, y por si eso no fuera suficiente mentira se agregó la siguiente explicación:

“La expresión ‘borrón y cuenta nueva’ significaba que no habría persecución contra las personas vinculadas al trujillismo, y que todos podrían participar en la reconstrucción de la naciente democracia dominicana. De hecho, muchas personas calificadas de trujillistas o de algún modo vinculadas al viejo régimen, dieron su apoyo a Bosch, y contribuyeron con ello al triunfo electoral del candidato perredeista”.

Yo quisiera, señor director, que alguien de los que tienen autoridad en el Listín Diario me respondiera de manera satisfactoria a una pregunta que hago en estas líneas, pero no solo para Ud. y sus colaboradores, sino para todos los directores de diarios dominicanos.

La pregunta es ésta: ¿Por qué se les da rienda suelta a los periodistas para que emitan opiniones tan disparatadas como las que se leen con harta frecuencia en los órganos en que trabajan?

En el caso del traído y llevado “borrón y cuenta nueva”, ¿por qué no se han leído las aclaraciones que he hecho varias veces sobre esas palabras que yo no dije ni pensé decir nunca, y por que razón ahora aparecen en el Listín Diario nada menos que como nombre de toda una línea política que puso en ejecución el gobierno que presidí en 1963? ¿Qué va a ser de los historiadores de este país que dentro de un cuarto de siglo o de cincuenta años busquen en la prensa diaria de estos tiempos datos para hacer los juicios históricos correspondientes?

Para terminar voy a repetir una vez mas que las palabras “borrón y cuenta nueva” fueron dichas por el señor Ramón Castillo en un mitin que se dio en el Parque Colon tres meses antes de que yo llegara al país después de casi 24 años de exilio, y hasta donde lo veo en mis recuerdos, nadie mas las repitió en la República Dominicana. La primera persona que puso esas palabras en boca mía fue Julio de Peña Valdez, a quien respondí explicando lo que acabo de decir, pero por lo visto los que leyeron a de Peña Valdez nunca leyeron mi aclaración, ni en esa ocasión, ni en las que se han repetido, la última de las cuales ha sido ahora, en la Sección Línea Directa del Listín Diario.

¿No habrá señor Director, alguna manera de decir las cosas de forma que una persona como yo que tengo tanto trabajo, no se vea en el caso de usar su tiempo para desmentir mentiras y confusiones como la de “borrón y cuenta nueva” que me persigue hace tantos años? Si la hay le agradecería que la ponga en ejecución.

Su seguro servidor y amigo,

Juan Bosch

El 8 de abril de 1981, durante el gobierno del Presidente Antonio Guzmán, el periódico del PLD “Vanguardia del Pueblo” publicó una décima titulada “Con Borrón y Cuenta Nueva”, atacando una supuesta política de olvido del pasado que habría iniciado la administración perredeista.

La lectura de este texto podría tomarse como evidencia de que Bosch, maestro y guía de ese partido y su periódico, criticó y se opuso a la practica política de olvidar los delitos del pasado para obtener beneficios políticos coyunturales en el presente.