$!﻿Brevísima crónica de la corrupción y la impunidad (10)

ODEBRECHT. Una SEGUNDA ausencia cómplice de la investigación hecha por la Procuraduría General de la República, en tiempos de Jean Alain Rodríguez fue la no inclusión de la sobrevaluación de las obras. En el acuerdo de oportunidad Odebrecht admite que la empresa “fue capaz de influir en los presupuestos gubernamentales para ciertas obras y en aprobaciones de financiamiento para ciertos proyectos en RD.” El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (Convoca) estableció que, de las 10 obras con más sobrecostos construidas por Odebrecht en América y África, tan solo en la República Dominicana hay cuatro: acueducto Hermanas Mirabal, Hidroeléctrica Pinalito, Hidroeléctrica Palomino y Circunvalación de La Romana, que ocupan en la lista el segundo, tercer, sexto y octavo lugar, respectivamente. La publicación afirma que “la mayoría de los incrementos presupuestales fueron hechos por extensiones de plazos, obras adicionales y alteraciones de ingeniería que no pasaron concursos públicos y se mantuvieron en manos de la constructora brasileña y sus socios, mediante reiteradas modificaciones a los contratos o normas especiales que se saltaron las leyes de contrataciones.” Y más adelante expresa “Los incrementos presupuestales de diez de las obras que realizó Odebrecht en la RD representaron un monto de US$1,229 millones, lo que coloca al país en el tercer lugar en la lista de los países donde más se engrosaron los presupuestos”.

Examinemos a continuación el festival de sobrevaluaciones hechas por vía de adendas al valor original de las obras construidas por Odebrecht:

1)Acueducto de la Línea Noroeste. Roberto Rodríguez, director del INAPA en el gobierno de Hipólito Mejía, firma el contrato por US$161,761,441. Al ascender Leonel Fernández al gobierno en 2004 realiza 2 adendas por US$89,925,939. El valor total de la obra fue de US$251,687,380.

2)Hidroeléctrica de Pinalito. César Sánchez, administrador general de la CDE en el gobierno de Hipólito Mejía firma contrato original por US$131,721,079. Al ascender Leonel Fernández realiza varias adendas llevando el costo final de la obra a US$361,222,243.49, con un incremento del costo original en US$229,501,164, equivalente a un 175%.

3)Hidroeléctrica Palomino. Originalmente firmado por US$225,000,000. En los siguientes tres años varias adendas elevaron su costo final a US$594,801,548, lo que significó un aumento adicional de US$369,801,548 equivalente a un 164%.

4)Acueducto de Samaná. El contrato firmado por US$71,258,178, luego de varias adendas terminó en US$144,707,962, para un incremento de US$73,449,784 equivalente al 103%.

5)Acueducto Hermanas Mirabal. El contrato firmado por US$50,000,000. Luego de varias adendas terminó con un costo de US$168,187,500, para un aumento de US$118,187,500, equivalente al 236%.

6)Autopista del Coral. El contrato firmado originalmente por US$253,702,835. El 20.08.2008 se firma un nuevo convenio y el nuevo costo es de US$272,269,336.44. Luego de varias adendas el costo ascendió a US$471,062.590.67 para un incremento de un 86%.

7)Carretera Casabito-Constanza. El contrato se firma por US$29,041,105.28 y luego de varias adendas termina en US$74,625,273.37, para un incremento de un 157%.

8)Corredor Duarte. El contrato se firma por US$163,890,541. Luego de varias adendas el costo final es de US$293,091,698 para un incremento de 79%.

9)Carretera del Río Jarabacoa. El contrato se firma por US$71,538,760. Por adenda se aumenta a US$100,545,360 para un incremento de 41%.

10)Carretera Bávaro-Miches. El contrato se firma por US$265,349,314. Al concluir, el costo asciende a US$370,195,377 para un incremento de un 40%.

Una tercera debilidad de la investigación –hecha deliberadamente– fue que la PGR asumiera como una verdad demostrada que el monto de los sobornos pagados por Odebrecht se limitase a solo US$92 millones. En varios de los países la investigación demostró que los sobornos fueron por montos mayores de los admitidos por la empresa delincuente en el acuerdo de lenidad. Aquí en el país, la revelación de otros sobornos ascendentes a unos US$53 millones, en el caso conocido “de los emoticones” dejó claro la falsedad de la “confesión” de la empresa. Por demás, la empresa cometió perjuro en el acuerdo de lenidad y en el acuerdo de oportunidad al fijar en US$92 millones el monto de los sobornos.

Muchas otras ausencias están presentes en la investigación hecha por la PGR: I) no se investigaron las empresas asociadas con Odebrecht en las obras; II) tampoco los departamentos e incumbentes de los ministerios que evaluaron, tasaron y recibieron las obras y dieron el visto bueno; III) no se investigan los irregulares procesos de licitación y los que integraron los comités de licitación que adjudicaron las obras a Odebrecht; IV) no se investiga la financiación ilícita de candidatos y partidos por Odebrecht; V) no se incluyen en la investigación las 5 obras construidas por Odebrecht en el periodo 2012-2014, correspondiente al primer gobierno de Danilo Medina; VI) como tampoco las actividades del Departamento de Operaciones Estructurales, responsable del pago de sobornos y que estableció su sede en la RD.

(Continuará).