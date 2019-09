¿Cómo debe prepararse un político para una entrevista?

Primera fase: ¿Qué se debe hacer antes de una entrevista?

Lo primero que se debe hacer es investigar. Es fundamental que el político tenga clara su trayectoria profesional y los errores que ha cometido. También debe entender el contexto del país antes de ir a la entrevista. Por otro lado, el político, acompañado de un consultor profesional, debe saber cuál es el perfil del entrevistador y de la audiencia del programa al que acudirá (si es un presentador o un público con formación académica o no, en qué franja de edad se encuentran y otros datos que permitan entenderlos mejor). También hay que saber cómo es el programa al que se acudirá y cuál será la dinámica de la entrevista. Los programas pueden ser de entretenimiento, meramente informativos o una combinación de ambos. Las entrevistas pueden ser personales o sobre la gestión. Por otro lado, es importante tener una idea sobre la duración de la entrevista, si se permite interacción con el público y llamadas telefónicas, si será en directo o grabada, y la hora y la fecha de su emisión.

Segunda fase: ¿Qué se debe hacer durante una entrevista?

Los políticos tienden a creer que las entrevistas inician cuando se encienden las cámaras o los micrófonos. No debe ser así, ya que esto puede llevarlos a cometer algunos errores. Las entrevistas inician cuando el político baja del vehículo que lo traslada al lugar donde se llevan a cabo. Es decir, que deben cuidarse de los micrófonos y de las cámaras que, una vez estando dentro del edificio, pueden estar encendidos sin que se note.

Lo primero que se debe hacer durante una entrevista es decir la verdad. No inventar datos, no mentir. Es mejor decir que no se tiene información sobre un determinado tema que inventar las cosas. A veces es mejor callar.

Lo segundo es seguir la estrategia planeada. El objetivo en toda entrevista es tener la iniciativa. Entre el político y el periodista se da una batalla para ver quién la tendrá. Así que, si se quiere llevar la iniciativa en la entrevista, es necesario hablar de los temas que se decidieron colocar en el argumentario y seguir la estrategia de transmisión de estos. El político tiene que ir a transmitir sus mensajes, no a contestar preguntas. Por esto, se debe reducir el espacio de improvisaciones al máximo y seguir el plan.

Lo tercero es mantener la calma. Hay casos en que la estrategia recomienda ser agresivo con los periodistas, pero esos son casos raros. Lo normal es mantener la calma y ser educado. Negar con firmeza lo falso que diga el periodista, pero con calma. Lo cortés no debe quitar lo valiente.

Hay que tener claro que habrá preguntas imposibles de prever y que son incómodas de contestar. El consultor debe proveer las herramientas necesarias para salir de esas situaciones.