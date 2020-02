Construcción de aulas 1966-2020

Casi al término de las dos administraciones del presidente Danilo Medina, convendría pasar revista a los aspectos más relevantes de sus ejecutorias gubernamentales.

Nada mejor que comenzar esta serie con lo relativo a la construcción de aulas, no de nuevos espacios porque no incluiremos laboratorios, bibliotecas, etc. Nos referiremos a ese aspecto cuantitativo porque, en lo referente a la calidad de la educación, es muy poco lo que se ha avanzado en las últimas décadas. La formación del profesorado ha permanecido casi estancada, pese al cuantioso gasto realizado en esa dirección. Los métodos de enseñanza, en general, han variado muy poco, así como el porcentaje de ausencias de los profesores por año escolar.

Nos enfocaremos en esa parte de la infraestructura escolar y en su evolución a partir del año 1966 dado que, a partir de ese año, el país ha tenido gobiernos democráticos o relativamente democráticos de manera ininterrumpida. Cuando el Dr. Joaquín Balaguer asumió la presidencia en julio de 1966, el país tenía 8,968 aulas. Doce años más tarde, al finalizar el llamado período de los doce años, la República Dominicana contaba con 5,391 aulas más, para un total de 14,359.

Varios centenares de estas aulas fueron construidas a través de la Oficina de Desarrollo de la Comunidad – ODC, siendo la mayor parte de ellas erigidas en zonas rurales. Estas construcciones consistían, principalmente, en pequeñas escuelas hechas a base de madera y zinc.

En el período 1978-1986, durante los primeros dos gobiernos del PRD, la cantidad de aulas construidas era de 19,578, lo que significa que durante este gobierno se agregaron otras 5,219 aulas. Durante los dos últimos gobiernos del Dr. Joaquín Balaguer (1986-1996), fueron construidas 5,803 aulas adicionales, las cuales, sumadas a las 5,391 de sus gobiernos anteriores, dan un total de 11,194 aulas.

En los 3 períodos de gobierno del Dr. Leonel Fernández, se construyeron 10,716 aulas, de las cuales 1,987 se erigieron durante su primer mandato (1996-2000), y 8,729 en sus dos últimos períodos (2004-2012).

En su mandato presidencial (2000-2004), Hipólito Mejía agregó unas 1,390 nuevas aulas mismas que, sumadas a las 5,219 construidas en los anteriores gobiernos del PRD, suman un total de 6,609 aulas pertenecientes a los gobiernos de ese partido.

En las dos administraciones del Presidente Danilo Medina, se han construido hasta el 31 de diciembre pasado, 15,802 aulas y están en proceso de construcción 5,455, para un total de 21,257 aulas.

Lo anterior nos lleva a la conclusión de que, desde el 1966 al 2020, es decir, en 54 años de democracia, se han construido 49,776 aulas en escuelas públicas, distribuidas por gobiernos según detallamos a continuación:

En los 22 años que suman los gobiernos del PRSC, se construyeron 11,194 aulas, equivalentes a un 22.5% del total del período.

Durante los 12 años que gobernó el PRD, a partir del 1966, fueron construidas 6,609 aulas, para un 13.3%.

Y en los gobiernos del PLD se desarrollaron 31,973 aulas, para un 64.2%, del cual, el 21.5% corresponde a los 12 años de mandato del Dr. Leonel Fernández, y un 42.7 % a la administración del Lic. Danilo Medina.

Esto significa que, alrededor de 43 aulas por cada 100 construidas durante los 54 años de gobiernos democráticos en la República Dominicana, corresponden al Presidente Medina.

Cabe resaltar que al terminar este año 2020, en la República Dominicana contaremos con 58,744 salones de clases en escuelas públicas preuniversitarias.