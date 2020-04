COVID-19: tragedia en cuatro actos

Acto I

Juan Carlos Polanco es herrero y diseña soportes giratorios de televisores para moteles, pero a él no le gustan las cabañas. En ellas se siente como un ratón hurgando por los desaguaderos subterráneos, esos que arrastran toda la mugre urbana. La gente claustrofóbica como Juan no solo necesita oxígeno; también espacio y luz. En estos días de encierro no hay quien le quite la idea de ser ratón de un viejo motel, y eso lo deprime. Está acostumbrado al cielo abierto y claro, sin considerar el hecho de que es un esclavo del trabajo. Y que no le vengan con el canturreo ese de “quedarse en casa”, como si eso fuera una gesta épica. Él lo sabe; no es un niño. Pero a estas alturas le aburre contar los orificios del techo de zinc, las grietas del piso, las tablas mohosas de la pared, las trece manchas del colchón y las deudas del taller. La cuarentena lo enloquece. Cada vez que despierta, cerca del mediodía, gracias a una píldora de Alplax, se pregunta: ¿Qué día es hoy? La respuesta es inútil: no habrá diferencia entre ayer y hoy; todos se parecen: hoscos, pesados y tardos. Consciente de los riesgos de su edad, Juan cumple los protocolos sanitarios con más celo que los médicos, convencido de que si el virus lo atrapa solo Dios podrá evitarle la viudez a una mujer sin trabajo y con tres hijos.