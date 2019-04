Crecimiento del PIB y acumulación de capital

“Los economistas tienen algunos hechos valiosos acerca del crecimiento. Ellos saben que el crecimiento sostenido en el PIB per cápita solamente comenzó en el siglo XVIII. Ellos saben que los países pueden convertirse en ricos solamente si crecen constantemente en un largo periodo de tiempo. Ellos saben que en alguna forma fundamental el crecimiento es resultado del uso de nuevas tecnologías para lograr mayor productividad y descubrir nuevas ideas. Mas allá de esto, casi todo es debatible”. The Economist, abril 12, 2018

Es harto conocido que el Producto Interno Bruto (PIB) no es una medida de bienestar, aunque con frecuencia se tiende a confundir una cosa con la otra. A falta de mejores mediciones su uso se ha generalizado desde que el economista Simon Kuznets – en los años 1930 – sistematizó el calculo del ingreso nacional de Estados Unidos, reconociendo desde un principio que no se trataba de una medición de bienestar. Sin embargo, al posibilitar el calculo del ingreso per capita se abría una ventana para hacer comparaciones entre países diferentes niveles de desarrollo. Y, normalmente, países desarrollados tienen altos niveles de ingreso per capita; pero lo opuesto no necesariamente es cierto: que países con altos niveles de ingreso per capita sean desarrollados.