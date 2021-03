Crónica Brevísima de la Corrupción y la Impunidad (4)

Los que siguen son otros casos notables de corrupción y de impunidad, en los dos gobiernos de Leonel Fernández, en el periodo 2004-2012.

SUN LAND. LOS HECHOS. Félix Bautista, director de la Oficina de Ingenieros Supervisora de Obras del Estado (OISOE), suscribe el 15.05.2006 con The Sun Land Corporación RD, S. A, un “contrato de construcción de obras prioritarias para el Estado Dominicano, suministro de materiales y equipos”. Firma 19 pagarés que totalizan US$130 millones. El 18 de octubre y 13 de noviembre de 2007, varias organizaciones, actuando en calidad de parte interesada, interponen ante la Suprema Corte de Justicia, acciones en inconstitucionalidad. El 18.12.2008 la SCJ declara inadmisible las acciones en inconstitucionalidad bajo el argumento de que los accionantes no tenían calidad jurídica para actuar como parte interesada, modificando de golpe el criterio que había sostenido, de forma constante por 12 años de que cualquier persona en pleno ejercicio de sus facultades tenía la condición de parte interesada. En realidad, con su decisión una mayoría de jueces de la SCJ se sometieron a la presión y promesas de mantenerlo como jueces, hecha por Leonel Fernández, temeroso de que una sentencia contraria habría el escenario para un juicio político en el Congreso Nacional y su eventual destitución. Los tres jueces con hicieron un voto disidente fueron excluidos en la composición de la nueva SCJ, cuando tiempo después fue convocado el Consejo Nacional de la Magistratura, presidido por Leonel Fernández. El 28 de abril de 2013, Jorge Subero Issa, presidente de la SCJ, admitió que la sentencia del caso Sund Land fue una “decisión política”. Al día de hoy, no se conoce en que se utilizó el dinero de este préstamo. RESPONSABLES: Félix Bautista y Leonel Fernández. MONTO: US$130,000,000. RESULTADO: No investigado.

SUPER TUCANOS. LOS HECHOS. En 2007, gobernando Leonel Fernández y el Mayor General Rafael Peña Antonio, secretario de las Fuerzas Armadas, se compran a la empresa brasileña EMBRAER 8 aviones Súper Tucano por US$92 millones. En investigación realizada por la Security Exchange Comission, de los EE.UU., EMBRAER confiesa haber pagado sobornos en la RD, además de sobrevaluación. Esta última se estima en US$19,280,000. Conforme el expediente acusatorio presentado por la PEPCA, Peña Antonio incorpora, en marzo de 2007, al coronel Carlos Piccini, dado de baja en el 1999, luego de comprobarse la veracidad de más de 20 querellas en su contra por estafa. Piccini fue ascendido por disposición de Peña Antonio al rango de teniente coronel, lo nombra Director General de Proyectos y Programas de la F.A. y enlace con el Congreso Nacional, pasando a manejar directamente la negociación y compra de los Súper Tucanos. Los sobornos fueron pagados del modo siguiente:US$100,000.00, el 24.04.2009; US$78,650.00, el 25.11.2010 a través de las empresas 4DBusiness Group y Magycorp, respectivamente. También EMBRAER transfiere como parte del soborno, desde los EE. UU, hacia una cuenta de la compañía Globaltix, en Uruguay, las sumas US$2,500,000.00 y US$920,000.00., el 22 de mayo y 22 de junio del 2010, respectivamente. En el esquema de soborno se menciona al entonces senador Luis René Canaán Rojas y se le relaciona con el depósito de US$880,000.00 hecho a la empresa Saperofa Invesment, propiedad de su sobrino Samuel Pereyra. En la actualidad solo Carlos Piccini guarda prisión preventiva. ACUSADOS: Pedro Peña Antonio, Carlos Piccini Núñez y compartes. MONTO: US$19,280,000. RESULTADO: Parcialmente investigado. Pendiente de decisión

VAGONES DEL METRO. LOS HECHOS. La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) bajo la dirección de Diandino Peña adquirió los vagones de ambas líneas del metro de Santo Domingo a precios altamente sobrevaluados, si se compara el precio de los mismos vagones que hizo la misma compañía a China y Singapur. En virtud de esa sobrevaluación en el país pagamos casi el triple del precio de cada vagón, resultando una sobrevaluación total de cinco mil quinientos noventa y cinco (RD$5,595) millones de pesos. RESPONSABLE: Diandino Peña.

PARQUEOS BELLAS ARTES. LOS HECHOS: En 2008, la OISOE, siendo director Félix Bautista construye los parqueos soterrados del Palacio de Bellas Artes. En base a auditoría de la Cámara de Cuentas, varias organizaciones presentaron individualmente querellas contra Félix Bautista. Los parqueos soterrados originalmente fueron presupuestados en RD$761.1 millones y terminaron costando RD$1,601.8 millones. El DPCA dirigido por Hotoniel Bonilla, el 13 de agosto de 2012, mediante el dictamen No.03093 dispuso el archivo del expediente contra Félix Bautista, tres días antes del traspaso de mando de Leonel Fernández a Danilo Medina. Luego de varias apelaciones, y habiendo sido electo Senador por la Provincia de San Juan, en agosto de 2012, y en razón del privilegio de jurisdicción, se nombra como Juez de la Instrucción Especial de la SCJ al Dr. Víctor José Castellanos quien revoca el archivo dispuesto y ordena “la reapertura de la investigación por parte del MP”. Esta decisión fue apelada al pleno de la SCJ. IMPUTADO: Félix Bautista.