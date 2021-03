$!﻿Crónica brevísima de la corrupción y la impunidad (5)

LIGA MUNICIPAL DOMINICANA. LOS HECHOS. Dos auditoras hechas por la Cámara de Cuentas a la Liga Municipal Dominicana, cuando era dirigida por Amable Aristy Castro, revelaron una malversación de más de RD$1,000 millones de pesos. La primera del 1º de enero al 31 de diciembre de 2006 detectó, el pago de RD$70.4 millones en “ayudas” en efectivo y sin respaldo; el pago de RD$89.2 millones en compras de raciones alimenticias sin soportes; el pago de RD$32.3 millones a personas que no son empleados en la entidad; además una deuda de RD$234.8 al plan de retiro. La segunda, del 1º de enero al 31 de diciembre de 2009, estableció desembolsos injustificados por más de RD$1.4 millones en almuerzo en hoteles y restaurantes; ayudas por más de RD$149 millones distribuidas a relacionados de Aristy Castro en Higüey; RD$2 millones en gastos médicos de un familiar; el pago de US$900 mil por un helicóptero con gastos operacionales de RD$9 millones; pagos de dietas a miembros del consejo sin asistir a sesiones. Además, la liga realizó gastos más allá de su presupuesto por un monto de RD$328,292,898. RESULTADO: Hotoniel Bonilla, director de la DPCA, el 10.08.2012, archiva el expediente. El 12 de noviembre la Procuraduría decide reabrir la investigación. Esta decisión es apelada por el imputado ante la SCJ y el juez de la Instrucción Especial Juan Hirohito Reyes, en sentencia del 14 de febrero de 2013 declara extinguida la acción penal contra Aristy Castro. La procuraduría no impugnó esta decisión. Caso impune.

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE HAITÍ. LOS HECHOS. En 2010, Leonel Fernández creó mediante decreto la “Unidad Ejecutoria de la Universidad Pública de Haití”, dependencia directa de la presidencia y con autonomía presupuestaria, para atender al convenio de cooperación para la reconstrucción de Haití. La construcción de la Universidad le fue adjudicada por un monto de RD$1,053 millones a Constructora MAR, S.A., propiedad de Félix Bautista, quien en ese momento dirigía la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), institución que a su vez debía supervisar la construcción de dicha obra. A pesar de la denuncia pública, el Ministerio Público no realizó investigación ni persecución. Resultado: caso no investigado.

CÁMARA DE DIPUTADOS. LOS HECHOS. Una auditoria de la Cámara de Cuentas reveló que Abel Martínez, mientras fue presidente de la Cámara de Diputados, de 2010 a 2016, gastó RD$7,380,071,259 en “donaciones sociales, publicidad y bonos navideños para sus amigos, legisladores y seguidores. Además, otras irregularidades detectadas fueron compras sin licitación pública, empresas sin el ITBIS transparentado, falta de recibos de soporte, entre muchas más. Resultado: Caso no investigado

PARQUEOS DE LA UASD. LOS HECHOS. Félix Bautista, al frente de la OISOE, dirigió la construcción del edificio de parqueos de la UASD diseñado para alojar 1,248 estacionamientos. El costo total fue de RD$1,000 millones, lo que significa que cada parqueo costo de RD$800 mil. Las opiniones técnicas de constructores expertos, ventiladas en la prensa nacional concluyeron que la obra no debió costar más de RD$500 millones, lo que significa una sobrevaluación en un 100%. Resultado: Caso no investigado

ADUANAS SANTIAGO. LOS HECHOS. En julio de 2010, la Dirección General de Aduanas, denunció a varios colectores de la regional de Santiago por recibir unos 3 millones doscientos mil mensuales de 41 Empresas importadoras por evadir la supervisión de mercancías como armas de fuego y dinero. Se apreció en unos 100 millones lo dejado de percibir por el Estado en más de un año de operaciones de los imputados. El 19 de noviembre de 2013 la DGA retira la querella y sus abogados presentan un desistimiento de los cargos contra los imputados. El 14.02.2018, el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del distrito judicial de Santiago absolvió del fraude o soborno a tres de los acusados y condenó por lavado de activos y actividades ilícitas provenientes de recursos del narcotráfico a José Rafael Marte y Gilbrand Abukarma Martínez, a 8 y 5 años de prisión, respectivamente. También a Adalberto de la Rosa Rosario a 2 años por porte ilegal de armas. Resultado: Caso juzgado y condenado en primer grado.

TORRES DEL PROGRESO. LOS HECHOS. El 15 de septiembre de 2011, Leonel Fernández inaugura las torres El Progreso, ubicadas en la zona residencial de la avenida Luperón, en el Distrito Nacional. La inversión hecha por el Estado, a través del Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) fue de RD$1,081 millones de pesos. Estos apartamentos están en contradicción con la política de construcción de viviendas del INVI, siempre de menor costo y dirigidas a favorecer a familias de escasos recursos. Se denunció que en su distribución hubo mucho favoritismo, privilegios y politiquería. Entre los requisitos para calificar figura no tener otra vivienda del Estado ni tener vivienda propia. Noticias SIN reveló que por lo menos 27 de los beneficiarios poseían viviendas propias. El Ministerio Público no investigó las reiteradas denuncias hechas. Resultado: Caso no investigado.