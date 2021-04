$!﻿Crónica brevísima de la corrupción y la impunidad (6)

FONDOS FALCONBRIDGE. LOS HECHOS. En octubre de 2015, la Cámara de Cuentas realizó auditoría especial a CORDE, del período 2004-2014, sobre el uso dado a los beneficios recibidos por concepto de las 285,982 acciones de las que es propietario el Estado dominicano en la Falconbrigde Dominicana. Entre las revelaciones hechas está que CORDE no transfirió los beneficios recibidos de las acciones a los municipios de las provincias Monseñor Nouel, La Vega y Sánchez Ramírez, como ordena el decreto 152-94. Que de RD$172,332,753.20, obtenidos durante 2004 y 2005, RD$85,789,547.04 fueron transferidos a la Comisión de Administración de los Beneficios de CORDE, y RD$86,543,206.16 se pagaron a terceros, sin autorización previa por parte de dicha comisión. De 2006-2007, cuando los beneficios recibidos totalizaron RD$1,806,977,267, CORDE utilizó RD$68,500,000 para pagos a favor de terceros, y RD$292,732,356 los registró en las Cuentas de Dividendos y Otros Ingresos para la construcción de un proyecto habitacional denominad “Metrópolis”, todo sin autorización previa. RESULTADO. La auditoría fue remitida al PEPCA, y nunca se realizó ni investigación, ni persecución penal. CASO NO INVESTIGADO.

OPRET. LOS HECHOS. La Cámara de Cuentas entregó a la Procuraduría General de la República una auditoría del período 2009-2012 de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), siendo director general, Diandino Peña. La auditoría puso de relieve, entre otras, las siguientes irregularidades: i) Realización de operaciones financieras y contables no transparentadas por más de RD$35,000 mil millones en la línea I y II del Metro de Santo Domingo durante el periodo 2009-2012; ii) Se hacen constar 29 observaciones críticas sobre la carencia de control interno en el manejo de los ingresos asignados durante el periodo auditado; iii) OPRET manejó en 2010 un presupuesto de cerca de 10 mil millones de pesos; en el 2011, de 12 mil millones de pesos; en el 2012, de más de 14 mil millones de pesos, y en todos estos años el dinero fue invertido y gastado violando normas y resoluciones de la Contraloría General de la República.

MALECÓN NAGUA. LOS HECHOS. Nuria Piera, en su programa de investigación periodística, denuncia que, en el 2009, siendo Félix Bautista, director general de la OISOE, adjudica a la empresa Osoria & Asociados C por A, con la que tiene estrechos vínculos, la construcción de los proyectos de construcción del “Malecón de Nagua” y “104 apartamentos tipo C Villa Progreso”. El valor original de las obras contratadas fue de RD$492 millones. En los meses siguientes, al presupuesto se le hicieron 3 adendas por valor de RD$757,936,574.34, RD$164,026,871.03 y RD$235,609,090.81, para un total de RD$1,650,579,870.77. De estas sumas, a la empresa Osoria & Asociados se le hicieron pagos por un total de RD$499,139,105. 98. Al momento de la denuncia, en noviembre de 2017, 8 años después, el Malecón de Nagua se encontraba en apenas un 53 % del total, y las viviendas, en un 41 % de su construcción. RESULTADO. No se conoce de ninguna acción emprendida por el Ministerio Público para investigar y persecución penalmente de los hechos denunciados.

DÉFICIT FISCAL 2012. LOS HECHOS. En el 2012, se produce un déficit fiscal estimado por el Banco Central en RD$153,803.2 millones, equivalente a un 6.6 % del PIB. En la Procuraduría General de la República se interpuso una denuncia agrupando un conjunto de actos de corrupción, causantes en forma decisiva del déficit fiscal, entre ellos: sobrevaluación de obras públicas, desvío de fondos públicos; pago de nominillas; financiamiento de campañas con dinero del Estado. DECISIÓN. Francisco Domínguez Brito, en ese momento de la PGR, archivó la denuncia penal bajo el fundamento de sentir personalmente “un gran respeto por el Dr. Leonel Fernández” y creer “en su trato profundamente humano, decente y respetuoso con las personas, aun con aquellos que políticamente le adversan”. CASO NO INVESTIGADO

F U N G L O D E. LOS HECHOS. En las postrimerías de su primer mandato presidencial, Leonel Fernández crea la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE). En querella del 18.01.2013, se aportan pruebas de “donaciones” por valor de 40 millones de pesos en pagos de 1 millón de pesos que en realidad eran comisiones que le eran requeridas a contratistas de obras del Estado a través de la Secretaría de Obras Públicas, siendo su titular, Diandino Peña. DECISIÓN. La Procuradora Fiscal del D. N., Yeny Berenice Reynoso, sin disponer una sola medida de investigación, cediendo a la presión, dispuso el archivo de la querella alegando que el hecho denunciado “no constituye un tipo penal”, sino “indelicadezas”. En la decisión de la SCJ, la juez presidente de la Cámara Penal, magistrada Miriam Germán, hizo constar en su voto disidente que “la Procuradora Fiscal debió interrogar a las personas que supuestamente hicieron donaciones, esta era una actitud necesaria para el esclarecimiento de lo que argüía el querellante, pues era deber de la Fiscalía indagar las vertientes más directas de lo que afirmaban los querellantes”. CASO DECIDIDO SIN INVESTIGAR