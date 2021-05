$!﻿Crónica Brevísima de la Corrupción y la Impunidad (9)

ODEBRECHT. LOS HECHOS. El 21 de diciembre de 2016 Odebrecht divulga haber suscrito un acuerdo de lenidad con el Ministerio Público de Brasil, el Departamento de Justicia de los EE. UU y la Procuraduría General de Suiza admitiendo haber sobornado a funcionarios en una docena de países de América Latina y de África, entre los que incluye a la RD. En nuestro caso Odebrecht admite haber sobornado por más de US$92 millones a funcionarios desde el 2001 al 2014, en unas 17 obras.

La Procuraduría General de la República suscribió con Odebrecht un acuerdo de lenidad que excluyó de responsabilidad a los funcionarios de esa empresa en el país, se le autorizó a continuar operando en el país, específicamente en la construcción de punta catalina y al pago de 184 millones de dólares. Por su parte la empresa delincuente ofreció testigos y la entrega de pruebas de las que la PGR no hizo uso para fundamentar el expediente. La Procuraduría General de la Republica, presidida por Jean Alain Rodríguez, imputó originalmente a César Sánchez, Bernardo Castellanos, Juan Temístocles Montás, Julio César Valentín, Máximo De Oleo, Alfredo Pacheco, Radhamés Segura, Ruddy González, Ángel Rondón, Tommy Galán, Víctor Díaz Rúa, Andrés Bautista, Conrado Pittaluga, Juan Roberto Rodríguez. Finalmente presentó acusación contra los últimos seis de los antes enumerados, añadiendo además a Jesús Antonio Vásquez. El juez de la Instrucción envió a la jurisdicción de juicio a estos seis y otorgó un no ha lugar a Jesús Antonio Vásquez. Finalmente quedó apoderada la jurisdicción ordinaria, correspondiéndole a los jueces del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, tribunal que aún conoce del caso.

Son muchas las debilidades de la investigación realizada por la PGR. La primera es no haber incluido a un conjunto de funcionarios y legisladores con relación muy directa o indirecta con la aprobación y adjudicación de las obras, su presupuesto y financiamiento. En primer lugar, los expresidentes no fueron investigados. En el gobierno de Hipólito Mejía (2000-2004) se inicia la construcción del Acueducto de la Línea Noroeste y de la hidroeléctrica de Pinalito. Al ser cuestionado sobre el tema, Hipólito Mejía expresó textualmente el 17.01.2017: “Si me invitan, voy. Ahora, para yo ir va Leonel y va Danilo también”. Más adelante agregó: “Si vamos los tres, no resisten eso, pierden el pleito antes de comenzar, esperemos que lo hagan”. Leonel Fernández, durante sus gobiernos 2004-2012 Odebrecht construye más obras que en cualquier otro país. Cuatro de ellas figuran entre las 10 más sobrevaluadas por Odebrecht en toda América Latina. En este periodo se amañan las licitaciones para forzar la adjudicación a Odebrecht, se viola de forma reiterada la Ley 340-06 de contrataciones por el Estado, se utilizan subterfugios para evitar las licitaciones (como fue el caso del túnel UASD-Ortega y Gasset y la carretera de El Río-Jarabacoa o la carretera Casabito-Constanza). También fue una práctica cambiar el valor originario del contrato en el curso de la ejecución, duplicar y triplicar su valor a través de sucesivas adendas al contrato. Danilo Medina tiene el récord de haber contratado en su primer periodo de gobierno las obras de infraestructura de mayor costo. Además, es a él a quien Odebrecht le asigna a Joao Santana y se produce el traslado al país del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, que era la unidad para el pago de los sobornos y el financiamiento ilícito de las campañas electorales aquí y en todo el continente.

Por igual, la PGR no incluyó en la investigación penal a ministros y directores que participaron directamente en los procesos de adjudicación, negociación de los contratos de construcción y de financiamiento de las obras. Son los casos de: Gonzalo Castillo, al que como ministro de obras públicas le correspondió la terminación del Bulevar Turístico del Este y la Ampliación de la carretera SPM-La Romana. Rubén Jiménez Bichara quien firma en abril de 2014 el contrato para la construcción de la Central Termoeléctrica de Punta Catalina. Vicente Bengoa Albizu como secretario de Hacienda del gobierno de Leonel Fernández firma 14 contratos de préstamos para distintas obras de Odebrecht. Daniel Toribio, como secretario de Hacienda de Leonel Fernández firma cinco contratos de préstamos para distintas obras de Odebrecht. Simón Lizardo como Ministro de Hacienda firma 3 contratos de préstamos para distintas obras de Odebrecht.

De igual modo debieron ser investigados varios legisladores a los que mientras presidieron el Senado y la Cámara de diputados les correspondió jugar un papel fundamental en la aprobación de los contratos de construcción y de financiamiento de las obras de Odebrecht. Es el caso de Reinaldo Pared Pérez que mientras fue presidente del Senado esta cámara aprobó 26 contratos relacionados a las obras de Odebrecht. Cristina Lizardo mientras fue presidenta del Senado se aprobaron 4 contratos de construcción y de financiamiento de obras de Odebrecht. Durante la presidencia de Abel Martínez en la Cámara de Diputados se aprobaron18 contratos de construcción y financiamiento de obras de Odebrecht. (Continuará).