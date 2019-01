De la querida a la chapeadora

Hace algún tiempo sus nombres rodaban como canicas entre el cuchicheo de los vecinos. Estaban socialmente anuladas y confinadas en sus casas. Asumían dócilmente su papel y lo interpretaban con discreto celo. Eran las segundas y en tal condición impedidas de exigir un trato igual al de las esposas. Sabían que el día que reclamaran algún derecho matrimonial lo perderían todo, hasta el sustento de sus hijos, tratados como lo que eran: bastardos. Las reglas de la relación no estaban escritas, pero tampoco era necesario: el machismo las imponía de forma consuetudinaria. La idea era no parecerse a la esposa ni que el trato soportara alguna comparación. Las queridas se tenían como premio al machismo adinerado para escapar de un matrimonio mantenido por marca social, mandato religioso, apariencias urbanas o para evitar la partición del patrimonio conyugal. Ellas debían suplir lo que ya no aportaba una relación cansada y aburrida.