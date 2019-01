El devenir de los tiempos: realidad conflictiva y absurda

Los factores generadores de esta problemática son enormes y muy difíciles de soluciones globales por los intereses que los generan y la poca voluntad que tienen las naciones. Por un lado vemos la alarmante alta densidad de la población, el calentamiento global, el fundimiento de los glaciales, los fenómenos meteorológicos extremos y las inundaciones, y en otras partes, se registran olas de calor y sequías, los pulsos económicos entre potencias, la descomposición en el mapa mundial con el resurgimiento político de populismos y nacionalismos de extrema derecha, la frustración y el descontento de aquellos que no cuentan y están dispuestos a expresar su miedo con violencia y la negación de acogida a los migrantes y refugiados.

El avance vertiginoso de la ciencia y la tecnología, han traído grandes cambios y avances en el mundo, con el peligro de ir eliminando todo tipo de comunicación humana, reduciendo a la persona a un ser incapaz de pensar y relacionarse con los demás. Un ser humano que vive la obsesión y el drama psicológico de un ser impaciente, víctima de un fanatismo que ha transformando su forma de vivir y de pensar en un gran entretenimiento.

Por otro lado, estos tiempos se polarizaran en conflictos y enfrentamientos económicos entre potencias y clases. La Unión Europea se ve aparentemente como la primera potencia económica y comercial, pero con el peligro de ir muriendo, si no es capaz de buscar reformas que la fortalezcan frente a los desafíos del futuro y de frente a la realidad humana, social, cultural y política e histórica. Parece estar dentro de una jaula en la que no se puede mover ni hacia adelante ni hacia atrás, según cada caso concreto, pero simplemente por estar sin ninguna coacción propia. No se ha desarrollado una filosofía de conjunto de desarrollo y crecimiento, que permita el bienestar humano y el crecimiento social. Hay muchas disparidades en su desarrollo y en sus economías, y no es que sean asimétricas u homogéneas, sino que dentro de esa diversidad, fluya una integración y distribución con mira a solucionar los problemas económicos, humanos y existenciales.

Los conflictos que asechan a la Unión Europea pueden surgir de la poca coacción en su dinámica económica, mas la amenaza de los grupos anti europeístas y la fortaleza del euroceptismo que ganan terreno cada día, mas la crisis de los miles de refugiados que huyen de los conflictos, la debilidad económica de algunos países expuestos a un rescate económico y los fondos comunes podrán agravar y hacer crecer la divergencia entre el comportamiento económico de los países del norte y del sur. Mas la ralentización económica puede exacerbar tensiones en un año marcado por el Brexit, las elecciones europeas para elegir el Parlamento y la guerra comercial. Las luchas entre clases dominantes que defienden el modelo globalista y las clases populares con propuestas antagónicas, más el nacionalismo y el populismo centrado en un proteccionismo comercial de fronteras selladas.

Los Estado Unidos, con la política de Donald Trump, continúa queriendo mantener su condición de superpotencia con su confrontación, más que con la cooperación frente a una China que asciende y se siente más segura de sí misma y aspira a mayor protagonismo, frente a la decadente Rusia, más insegura y dispuesta a dar zarpazos para reequilibrar su declive.

La dinámica de Estados Unidos hacia Latinoamérica podrá tener un impacto en políticas de desarrollo, progreso y bienestar con el tratado de libre comercio con Canadá y México. Por otro lado, evitar a como dé lugar la fuga masiva hacia los Estados Unidos, acabar con los gobiernos corruptos, el lavado de activo y el tráfico de drogas. Su visión global se fortalecerá más con las relaciones que establezca con Brasil.

Latinoamérica y el Caribe, no han podido consolidar una verdadera democracia de bienestar y justicia social. El mapa político está cambiando, nuevos discursos y partidos irrumpen con posiciones y visiones populistas de extrema derecha revestidos de un nacionalismo excluyente. Las viejas políticas de las democracias se ven sacudidas por no representar esperanza y estar manejada por el clientelismo político y la corrupción. Y es que los discursos políticos que generaban ilusión y cambios sociales se convirtieron en dictaduras democráticas como ha sucedido en Venezuela, Nicaragua y Bolivia y en otros países donde han secuestrado la democracia.

Las redes sociales han ayudado a movilizar a las gentes, a reagruparse, pero estos movimientos han tenido cohesión y liderazgo, solo en escasos países de Europa.

En estos tiempos de peligro real de desintegración social, política y económica, la voluntad humana integrada por los nuevos agentes, movimientos y organismos, debe ser la de buscar el mayor bienestar, forjando en un esfuerzo sistemático y permanente la renovación y ampliación en valores y decisiones que fortalezcan y transformen a la vez la democracia en algo más creíble y eficaz, la cohesión social y la convivencia humana sin distinción de legua, cultura, etnia o religión.