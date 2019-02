El impuesto a los celulares, las bancas de apuestas y la precariedad institucional

«No, no hacen falta más casas de apuestas, bancas legales o ilegales, puestos de lotería, rifa y aguante... Se las va usted a tropezar: cuesta encontrar un parque público, una acera por la que pasear o un cajero automático. Ya no recordamos donde estaban las librerías y hay que pensar bien cómo llegar a un museo, un teatro. [...] No se preocupe tanto, que tendrá una banca de apuestas a 50 metros viva donde viva. Y reducida la distancia a la que podrá colocarse una banca respecto a una escuela, podríamos solicitar que el 4% dedique una partida para educar en finanzas personales: Banca 101. Edúcate hoy para un futuro probable». Inés Aizpún, AM, Diario Libre, febrero 16, 2019