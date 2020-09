$!El legado de la Jueza Bader Ginsburg y la crisis ambiental

La muerte de RBG me hizo reflexionar sobre cuan necesarios son en el mundo de hoy nuestros héroes y heroínas. Representan inspiración y la esperanza para luchar por lo que queremos y valoramos. De niña para mí, esos héroes y heroínas fueron mis abuelos y las mujeres en la familia como la Tía Abigail, el movimiento “Nosotras” y su “Sueña Pilarín”. Pensar en sus dificultades y sus logros en momentos históricos complicados me ha dado siempre la certeza de que no importa que tan difícil sea la situación siempre hay una solución.

El mundo de hoy enfrenta la peor crisis en la historia de la humanidad. Una convergencia de riesgos y situaciones que tal vez pudieron prevenirse, y a las que se suma, además la agravante del distanciamiento social. Un continente en llamas, el desprendimiento del hielo de los glaciares, la perdida desenfrenada de especies y el que no logramos cumplir las metas y los compromisos internacionales que podrían marcar la diferencia. Este escenario invita a preguntarse ¿Dónde están nuestros héroes y heroínas?

En la vida adulta, también he tenido la suerte de cruzarme con héroes y heroínas, que me acompañan de cerca y lejos inspirando mi trayecto. Desde el momento en que leí los consejos de RBG para la crianza de hijas seguras de si, maduras y resilientes, inmediatamente pasó a esta categoría. Su primer gran aporte a la justicia fue utilizar la discriminación contra alguien de sexo masculino en el código fiscal para demostrar que todos somos iguales ante la ley. A partir de sus argumentos ante el máximo tribunal estadounidense en Moritz v. IRS, empezó a sentar su huella por la igualdad de género y el movimiento feminista. En ese entonces, parecía muy lejano que años después estaría sentada al otro lado del estrado.

Pese a que RBG es recordada principalmente como icono del feminismo y la justicia de género, cabe destacar que el precedente de la corte estadounidense sobre el “principio constitucional de estatus de igualdad ciudadana de los hombres y las mujeres” es también uno de los fundamentos del movimiento de la justicia ambiental. En el cual, los derechos civiles y políticos se aplican para que las cargas y beneficios del medio ambiente sean equitativamente distribuidos, sin importar género, raza, color, origen o estatus social.

La ópera, (obra o labor en italiano) es una representación con extraordinaria participación de la música en su constitución pero que conjuga un sin número de elementos como la poesía y el teatro entre otros tantos. Siendo gran amante de la ópera, RBG, en armonía perfecta supo ser la música y al tiempo conjugar distintos elementos en su obra por la justicia y el medio ambiente. Logrando así, el balance del máximo tribunal estadounidense en fallos que han resistido el paso del tiempo y los cambios políticos.

Estuvo en la mayoría de la corte en Massachusetts v. EPA. A raíz de este fallo, al igual que cualquier otro contaminante conforme a la ley del aire limpio, los gases efecto invernadero, hoy en día están regulados por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA). Un logro menor en un país que contribuye significativamente al total de las emisiones de carbono en el mundo. Sus opiniones disidentes en materia de agua se inclinaban hacia una aplicación más amplia de la ley de agua limpia de los Estados Unidos. Lideró además, a la mayoría de la Corte y prevaleció en que la ley de agua limpia aplique a los humedales y afluentes de ríos navegables previamente excluidos de control. Todos pasos importantes en la garantía del derecho al agua. Recuerdo gratamente hace dos años nuestro intercambio sobre un encuentro de los presidentes de Cortes Supremas estatales y de territorios de los Estados Unidos. RBG mostró gran entusiasmo y apoyo al liderazgo de un Juez de la Corte Suprema de Hawái, para lograr intercambiar con pares, científicos y colegas expertos de todo el mundo sobre la crisis ambiental y el estado de derecho en la capital estadounidense. La ecología integral y la doctrina del patrimonio común o “global commons” apuntan a que todo está conectado y que una injusticia ambiental en algún lugar del mundo es una injusticia para toda la humanidad.

Para RBG, el feminismo fue “la noción de que cada uno sea libre de desarrollar sus propios talentos, sean cuales sean, sin quedarse atrás por barreras artificiales impuestas por el hombre”. Quería, además, “ser recordada como alguien que uso todos sus talentos para hacer su trabajo a lo mejor de sus capacidades”.

Es conmovedor ver las muestras de cariño y afecto en nuestro país para esta dama de la justicia y como su legado subsiste en los corazones de tanta gente alrededor del mundo. Diría que es hasta representativo de la esperanza que necesitamos para enfrentar la crisis del planeta.

Tal vez, la actual composición de la Corte, sea indicativa de una posible limitación del acceso a la justicia en cuanto a derechos ambientales. En particular ante casos que serán revisados en este periodo de sesiones como Nestlé USA v. John Doe, con implicaciones extraterritoriales y en particular para países en desarrollo con presencia de empresas multinacionales. Sin embargo, si usamos nuestros talentos para hacer el trabajo a lo mejor de nuestras capacidades, encontraremos y sabremos multiplicar el legado que han depositado en cada uno, nuestros héroes y heroínas. Es la esperanza que el mundo necesita para que haya justicia ante la crisis ecológica y climática y para adaptarnos a esta sociedad en riesgo.

Descansa en paz dama de la justicia, tu legado estará en buenas manos.