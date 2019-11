El nuevo populismo

«América Latina ofrece un número de lecciones relacionadas con el populismo. La primera, y quizás la más importante, es que la excesiva desigualdad y corrupción son alimentos para los políticos populistas. Los populistas capitalizan las frustraciones de los ciudadanos y ofrecen un conjunto de políticas heterodoxas que están supuestas a ayudar a la “gente de abajo”. En este sentido, programas sociales comprensivos, bien diseñados, que promuevan la inclusión, ofrecen el más eficiente antídoto contra el populismo. Las grandes crisis que resultan en enormes devaluaciones requieren ajustes drásticos están también detrás del surgimiento de los movimientos populistas». Sebastian Edwards, On Latin American Populism, and Its Echoes around the World, Journal of Economic Perspectives —Volume 33, Number 4— Fall 2019