El turista durante y después del COVID

Es palpable que varios países del mundo han levantado, y otros igualmente lo harán, las restricciones impuestas a los viajes internacionales, que entraron en vigor en razón del COVID-19, al tiempo que, los gobiernos y sus respectivos sectores privados trabajan de la mano para establecer e impulsar la confianza del turista, una de las bases esenciales de la recuperación del turismo.

Por lo mismo, se estima con mucha razón, que el turista en tiempos del COVID-19 y tiempo posterior a éste, se torne más exigente y opte principalmente por destinos y productos con normativas de salubridad, seguridad alimentaria, tarifas atractivas, al igual que, por destinos que operen en base a la innovación y sostenibilidad como la nueva normalidad.

En adición a lo antes mencionado, se espera en el sector turismo una transformación digital e hiperpersonalización de los servicios, es decir, se tendrá en cuenta más que nunca los deseos de los huéspedes. En atención a lo cual, un sin número de hoteles al entrar en operación estarán ya implementando el modelo B2ME (business to me).

Quizás unos de los elementos más emblemáticos sobre este particular, sea el hotel Westin Houston Medical Center, primer y único hotel en los Estados Unidos que se vale de los robots “LightStrike Germ-Zapping”. En palabras llanas, equipos de amplio espectro que destruyen rápidamente virus, bacterias y hongos, empleando luz ultravioleta (UV) de xenón, tecnología análoga a la utilizada en hospitales y centros sanitarios.

Otro dato interesante del Westin, es el ofertar entre sus degustaciones, alimentos y bebidas que estimulan el sistema inmunitario: antioxidantes, vitaminas, probióticos y prebióticos que garanticen la salud continua de sus huéspedes.

Se prevé que el room service tendrá mayor apogeo. Es probablemente que algunos turistas preferirán, por lo menos en los primeros meses del reinicio de la actividad turística, desayunar o comer en su misma habitación. De manera que, sería muy razonable, que una u otra cadena hotelera considere la integración en sus operaciones diarias, de “robot butlers”, los cuales pueden servir una comida, o cualquier otro objeto que se necesite, como los

YO2D2, ya usados por la cadena hotelera YOTEL en Boston, Nueva York y Singapur o en el Hotel Henn-na en Nagasaki.

Se vaticina que los viajeros seleccionen establecimientos hoteleros que operen bajo la modalidad del todo incluido que estén más en el lado “boutique”, en lugar de los rascacielos de concreto, o en propiedades que hayan reducido su ocupación máxima, para que sentirse más cómodos sabiendo que hay un buen nivel de privacidad y distanciamiento electivo.

En el caso de República Dominicana muchas cadenas han anunciado el desarrollo de nuevas medidas concernientes a planes de salud y seguridad revisados y mejorados. Incluso, ya están listas las guías protocolares para la operación de hoteles, restaurantes, bares, excursiones, parques temáticos, ranchos, transporte marítimo y empresas acuáticas. En el mismo tenor, la Junta de Aviación Civil ha preparado un Proyecto de Protocolo para la Reactivación de los Servicios Aéreos en República Dominicana, para el restablecimiento del tránsito aéreo en el país

De cara a tales acontecimientos, Punta Cana Resort & Club ha hecho público previo a su reapertura, la implementación de nuevos estándares de limpieza y seguridad en sus hoteles The Westin Puntacana Resort & Club, Four Points By Sheraton y Tortuga Bay, en procura de contrarrestar el COVID-19.

En lo alusivo a la innovación, este grupo recien declaró que se apoyará en la tecnología para brindar un servicio más seguro y evitar el contacto físico, por lo que a través de su página web www.puntacana.com y su App Móvil Puntacana Resort & Club, sus huéspedes podrán hacer todos los procesos de check-in y check-out en línea, pagos con cargo a las habitaciones, acceso a todos los menús, hacer reservaciones en restaurantes y conocer todas las amenidades que ofrece el resort. Además, habilitarán un servicio de conserjería virtual vía Whatsapp para atender los requerimientos de los huéspedes de manera personalizada”.

Del mismo modo, se pondrán en práctica rigurosos protocolos de limpieza profunda, nuevos métodos de desinfección y tecnología avanzada en las habitaciones, cocinas, espacios públicos y en áreas de alto flujo de personas.

A los huéspedes que lleguen a través del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, se les ofrecerá el servicio VIP y un vehículo privado del hotel les recogerá. Todos los vehículos utilizados para la transportación de los huéspedes serán desinfectados con frecuencia; los choferes mantendrán en todo momento las medidas de distanciamiento y el uso de mascarillas; también se desinfectarán los equipajes con productos de amplio espectro. Por supuesto, entre otras medidas.

Es muy posible que los turistas se inclinen por marcas reconocidas, aun estando sus precios por encima de hoteles no muy conocidos. Lo anterior, para su propia tranquilidad, ya que éstas en su mayoría dispondrán de acreditaciones internacionales, además de, seguir las medidas y recomendaciones de organizaciones internacionales como: la Organización Mundial de la Salud (OMS), Organización Mundial del Turismo (OMT), el Centro de Control de Enfermedades (CDC), World Travel & Tourism Council (WTTC), Ministerios de Turismo y Salud Pública, y otras autoridades locales vinculadas al sector turismo.

Otro hecho interesante que acaece en República Dominicana, es el comportamiento del Turismo Inmobiliario, pues se ha evidenciado en medio de la paralización del sector turismo, un incremento de la demanda de una segunda vivienda en el país por parte de extranjeros en jubilación que buscan espacios seguros y confortables, pero con las facilidades de los países desarrollados.

Para cerrar, se espera que los visitantes se enfoquen principalmente en su seguridad a la hora de viajar. Sin embargo, es importante seguir ofreciendo, en especial en esta coyuntura, experiencias turísticas integrales, pues recordemos, que el turismo en términos estructurales se vale de una cadena que integra a diferentes productos y servicios que forman la experiencia turística, éstas van desde la planificación del viaje, la estadía en el destino turístico, hasta el retorno a su lugar de origen.

Lo descrito, en virtud de que se estima que el turista escoja destinos capaces de ofrecer experiencias turísticas que incluyan toda su cadena de valor (restaurantes, bares, hoteles, aeropuertos, tiendas de regalos, compañías de transportes, taxistas, casinos, campos de golf, excursiones, centros de diversión, guías turísticos, etc.). Por lo mismo, dicha cadena debe contar con estándares de salubridad que aseguren el bienestar del visitante. El suprimir uno que otro producto o servicio, restaría valor al destino, y per se a la experiencia que espera vivir el turista.

Finalmente, si bien es cierto que las normativas de salubridad son imperiosas dado las circunstancias, también cierto es, que éstas no deben ser ni muy rígidas ni muy difíciles de implementar, a los fines de que las mismas, no se conviertan en escollos que obstaculicen la experiencia placentera que procura todo turista.