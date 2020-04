$!La pandemia del COVID-19 desborda los sistemas sanitarios globales

La declaración de Pandemia por la OMS/OPS ocurrió luego de 14 semanas del brote en China y de la aparición en el norte de Italia. No se tomaron acciones urgentes como procurar el aislamiento total de los contagiados, sin sugerir realizar las pruebas de detección a todos los contagiados, así como a los contactos y sospechosos, sin recomendar la protección a la población. El distanciamiento social y la sugerencia de usar mascarillas obligatorias a la población fue tomada luego de 3-4 semanas del inicio de la pandemia. Es decir... llegaron tarde a los países afectados. La experiencia de China con su primer caso el 1 de diciembre del 2019, en la ciudad de Wuhan y de otras ciudades más pequeñas de la provincia de Hubei, demostró que el 80% de los contagios lo provocaron infectados no detectados, entre ellos asintomáticos, por tal razón universalizaron las pruebas diagnósticas en las poblaciones, tanto a los afectados como a los contagiados y sospechosos, establecieron medidas rigurosas de protección: confinamiento, distanciamiento social y llevar siempre mascarillas adecuadas, bloquearon ciudades e inmovilizaron sus poblaciones, recibieron más de 40,000 médicos y de personal paramédico de otras provincias, construyeron 2 hospitales de 1,000 y 1,500 camas en un tiempo récord de 10 días, contrario a las recomendaciones de la OMS/OPS.

Italia, un gran foco

Dos provincias del norte de Italia: Lombardía (Milán y Bérgamo) y Véneto (Venecia y Padua) son el mejor ejemplo. La primera no tomó medidas inmediatas, siguiendo las directrices de la OMS/OPS, y la segunda desoyó las recomendaciones y tomó acciones urgentes: aisló a todos los contagiados, realizó las pruebas a todos los contactos y al personal médico, obligando a la población a tomar medidas de protección desde el inicio, bloqueando pueblos e inmovilizando sus poblaciones.

Las diferencias de las estadísticas (morbilidad y mortalidad) entre las dos regiones marcaron la diferencia: mientras Lombardía tenía más del 75% de los infectados (5 veces más) y con una mortalidad 3 veces mayor que Véneto, el Prof. Andrea Crisanti de la Universidad de Padua ha sido el responsable de la política sanitaria de su región.

España y Francia han pagado muy caro por no haber actuado de inmediato, pensando sólo en la economía, los resultados negativos están a la vista de todos. El colapso del sistema sanitario de Italia, España y Francia, agravado por la afectación de la fuerza laboral: médicos, enfermeras, paramédicos, personal de apoyo sanitario, bomberos, policías, etc., ha complicado más las cosas.

Las brigadas médicas chinas que asistieron a las ciudades del norte de Italia, no entendieron cómo el personal sanitario y la población no se protegía adecuadamente, tampoco comprendían por qué no se aislaban a todos los contagiados, ni se bloquearon los pueblos y ciudades, ni se inmovilizaron las poblaciones.

La situación de la pandemia de los EUA ha sido peor que en Europa, el gobierno norteamericano minimizó el Covid-19, no asimiló la experiencia europea y subestimó la asiática, por lo que rápidamente el epicentro de la pandemia cambió de continente. Luego de 11 semanas del primer caso, la situación no ha cambiado mucho: no se realizan las pruebas diagnósticas a todos los contagiados y sospechosos de contacto, el aislamiento no ha sido llevado con rigurosidad, no se han bloqueado ciudades, tampoco se han inmovilizado las poblaciones, el transporte público no ha sido suspendido, ni existe obligación de usar mascarillas obligatorias en los espacios. El personal sanitario ha sido muy afectado, al igual que el personal de apoyo, bomberos, policías, etc., por no llevar una protección adecuada, en parte debido a la escasez de dispositivos y de materiales necesarios.

El enfrentamiento entre el Dr. Anthony Fauci, Director del Instituto Nacional de Alergia y de Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud de los EUA, y sectores de la administración Trump que se oponen al confinamiento de las poblaciones, ha puesto en evidencia las dificultades de poner en práctica medidas similares a las tomadas en Europa y Asia. El retardo en la aplicación de medidas de contención se refleja en las estadísticas que ponen en jaque el sistema sanitario norteamericano. Francia e Irán son naciones que siguen encabezando las cifras de prevalencia y mortalidad del Covid-19, mientras que la curva de contagios sigue incrementándose, sin verse claramente cuándo ocurrirá su aplanamiento.