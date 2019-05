La sala Trujillo (y 2)

Continúo con los apuntes de Eduardo Antonio García Vásquez:

“Una noticia angustiosa

...Dos semanas antes del 30 de Mayo, me llama desde Santiago el señor Miguel A. Santelises –Pilo Santelises– y llevándome al fondo del corredor o galería de su casa, me dice, –quiero que sepas que te llevo confianza y sé lo que eres para Antonio de la Maza. Antonio está muerto, aquí ha pasado algo grave. Mira, el jefe me ha preguntado qué hace De la Maza (Antonio tenía meses viviendo prácticamente en la capital y había procurado la complacencia de amigos médicos para excusar su estadía), que si yo sé si está en los aserraderos, y que le han denunciado que ese joven malagradecido está conspirando. Al Jefe le debo mucho pero Antonio es un hijo para mí... Ve enseguida a la capital y dile que yo no quiero saber lo que esté haciendo, pero que se salve, de momento que aparente otra cosa, que se vaya a los aserraderos por algunos días y que vuelva a la capital cuando tenga necesidad u obligación solo por el tiempo necesario, pero tú vas y lo traes... A Trujillo se le ha metido la duda y Antonio se muere de momento.

En efecto, pasé a la capital desde la casa misma de Pilo, luego de procurar en La Vega a Ernesto de la Maza, y Antonio fue a la frontera con el propósito de estarse allí hasta el próximo martes, pero su hija Lourdes caería enferma con un ataque de hepatitis y tendría que regresar en domingo o lunes a Santo Domingo.