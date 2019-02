$!La sicopatía del caudillo

Llegaron por accidentes históricos, pero juran que fue obra de sus irrepetibles encantos o por infalible mandato de la historia. Sus esquizofrenias aparejan relatos distintos: algunos se ven como reencarnaciones de libertadores y guerreros. Sus discursos, combativos y trepidantes, son ecos de cruzadas libertarias. Por eso fantasean con enemigos, tramas y conspiraciones. Andan siempre frenéticos y defensivos. Ven con sospecha a todo el que no se rinde a sus deslumbramientos. En sus alucinaciones no falta el fetichismo por los símbolos patrios, como estampas que avalan su epifanía redentora. Se prefiguran como gestores de inconclusas tareas históricas, inspirados por los espíritus de los próceres. Andan armados de portentosas excusas ideológicas en las que “el pueblo” es foco obsesivo, pero, ¡cuidado!, “pueblo” solo son los que celebran su narcisismo, los que aceptan como única verdad sus razones. Cualquier opinión contraria es desacato. Ese es el liderazgo épico del milenio como reencarnación de un pasado patriótico. Viene etiquetado con marcas de socialismo o ultranacionalismo. Da igual. Los mismos histerismos atados por una razón final: el glorioso yo.

Otros se perciben como la esencia de la sabiduría y el preludio a un futuro de grandeza. Sus visiones no se inspiran en el pasado sino en los cambios que esperan. Se esconden en las falsas modestias. Son liderazgos impasibles, distantes y callados. Más racionales que emotivos, pero construidos sobre una soberbia fría y montañosa. Se presumen acreedores de dotaciones prodigiosas. Genios de las grandes conceptualizaciones, magos de los sofismas. Trascienden el bien y el mal. Llegan a creerse que la nación les adeuda por la honra de tenerlos. Al amparo de esa presunción hay que consentirles todos sus excesos, vicios y megalomanías. Mientras respiren tendrán razón para seguir en el poder, porque el poder los hizo; fuera de él enloquecen o mueren por dentro. Nunca se retiran, y cuando salen quieren volver; sienten que sería un crimen de inocencia social privarse de su liderazgo. En el fondo son miserables, con una historia de fracturas y vacíos. Hechuras de esas carencias.

América Latina debe volver a la racionalidad democrática y dejar el oscurantismo místico en una era ideológicamente ruinosa. Un orden donde los que gobiernan no son más de lo que son: humanos sujetos a obligaciones, lealtades y cuentas. Esos relatos grandilocuentes del poder deben ser balances del pasado. Gobernar es un acto racional y objetivo que no precisa de clarividencias portentosas. Necesitamos ejecutivos, no teatreros; gente ocupada en hacer y no en merecer. Hombres y mujeres equilibrados, realizados y comprometidos, con sentido pragmático y sensibilidad. Eso es suficiente. El poder no es altar, es trabajo; no es propiedad, es oportunidad; tampoco es tribuna, es despacho. Gobernar es una gestión ordinariamente humana que no hace más grande a quien lo ejerce, sino más responsable.

Volver a escuchar estas palabras en labios de un gobernante debiera ser un oprobio y mención del pasado: “Nosotros sabemos que nuestro comandante ascendió hasta esas alturas, está frente a frente a Cristo. Alguna cosa influyó para que se convoque a un papa sudamericano, alguna mano nueva llegó y Cristo le dijo: llegó la ahora de América del Sur. Cristo redentor se hizo carne, se hizo nervio, se hizo verdad en Chávez”... (Nicolás Maduro)