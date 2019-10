Las reformas y el crecimiento económico

«Cuando nuevas reformas son anunciadas con mucha fanfarria como las del Consenso de Washington, hay presión para evaluar dichas reformas tan rápido como sea posible. Esto puede llevar, lo que este ensayo documenta, a un pesimismo prematuro acerca de la reforma antes de que el proceso de reforma esté aun completo y antes de que el crecimiento posterior a la reforma esté disponible. Resultados posteriores pudieran mostrar que este pesimismo es equivocado, pero llegado a este punto hay mucho menos interés en evaluar las reformas. Esto pudiera explicar por qué es tan difícil hacer las reformas y porqué las correcciones a resultados de políticas extremadamente malas son retrasadas». William Easterly, In search of reforms for growth, NBER, septiembre 2019