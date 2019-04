$!Lecciones de una “foto” histórica

En días pasados, mi colega y amigo Manuel Troncoso, me resaltó la importancia de cómo los científicos lograron el objetivo de obtener la primera “fotografía” de un agujero negro lograda por la raza humana. Su observación me hizo investigar al respecto. Comparto el proceso, sencillamente impecable, y extraigo algunas lecciones.

La primera lección la resumo en que no hay cosa más práctica que una buena teoría. Es, por tanto, la importancia del marco teórico con el que se ha estado trabajando, el cual es, hasta ahora, el que mejor se ajusta a la realidad. Han pasado de preguntarse si los cálculos que habían realizado, en los que ya se apuntaba a la existencia de este fenómeno, eran correctos a tener pruebas fehacientes de ello. Es un hito en el mundo de la astrofísica que demuestra que la investigación sobre el universo que han realizado en los últimos 100 años, basada en gran parte en la teoría de la relatividad general de Einstein ha sido la correcta.

La segunda, la resumo en la cooperación como ventaja competitiva. Esto es, la capacidad de trabajar en forma coordinada, en equipo. Evidenciando una gran capacidad de diálogo, negociación y construcción de consenso, pues el simple voto tradicional de la mitad más uno es poco productivo e irrelevante en este tipo de proyectos y alianzas.

En 1921, Albert Einstein predijo, en su teoría de la relatividad general, la existencia de lugares en los que el tejido del espacio-tiempo se distorsionaba de tal manera que nada, ni siquiera la luz, puede escapar a ellos.

La “fotografía” del hoyo negro que vemos está ubicada en el centro de la galaxia Messier 87 (M87) a 53.3 millones de años luz de la Tierra. El proyecto “Telescopio Horizonte de Sucesos” (EHT siglas en ingles de “Event Horizon Telescope”) coordinó el trabajo de más de 200 científicos de distintas nacionalidades alrededor del mundo.

Los investigadores han creado la histórica imagen unificando datos registrados por una red de 8 radiotelescopios ubicados en diferentes latitudes del planeta, Norteamérica, Sudamérica, Europa, la Antártida y Hawai. Juntos actúan como una sola antena parabólica del tamaño de la Tierra. Durante cinco días completos del mes de abril del 2017 los radiotelescopios se sincronizaron con relojes atómicos para observar el centro de la galaxia M87, los datos recogidos sumaban 4 millones de gigabytes, tres programas de inteligencia artificial extrapolaron los datos obtenidos para generar la imagen con mayor probabilidad de ser fiel a la realidad.

En ese mes de abril del 2017, los observatorios ALMA (Chile), APEX (Chile), IRAM (Madrid, España), LMT (Gran Telescopio Milimétrico, México), SMT (Arizona, Estados Unidos), JCMT (Hawai, Estados Unidos), SMA (Hawai, Estados Unidos), SPT (Polo Sur) se coordinaron para apuntar sus antenas hacia dos agujeros negros.

Uno de ellos, el que se encuentra en el centro de nuestra galaxia. El otro, el que se haya en la galaxia antes citada, M87. Los datos recopilados por estas ocho instituciones han sido procesados y, dos años más tarde, ya podemos vislumbrar como es realmente un agujero negro.

Observe el lector, que no es una auténtica fotografía, pero es lo que más se aproxima. Algunos científicos afirman que lograrla ha sido como intentar fotografiar desde la Tierra una naranja situada en la superficie de la luna. Ahora bien, si no hay luz, no puede haber fotografía, por lo que la imagen es sombra del agujero negro, ya que estos son por definición, unos objetos que teóricamente deberían ser imposibles de fotografiar (por la ausencia de luz). Así que, técnicamente, las primeras fotografías de los agujeros negros son un retrato directo de estos cuerpos celestes sino una imagen de su sombra.

Alrededor de estos cuerpos celestes se acumula una gran cantidad de materia que alcanza altísimas temperaturas. Y esta sí que puede ser fotografiada, mostrando la silueta (o sombra) del agujero negro.

Es así como este grupo de investigadores da un salto en la ciencia, mantienen sus objetivos claros y comprenden el valor de la colaboración como ventaja competitiva al poner el todo por encima de las partes.

Como dijo el poeta Johannes Abba en su obra Breve Historia del Universo: “La humanidad está destinada a grandes cosas, si aprende a seguir las leyes de la luz”.

Nelson Espinal Baez. Associate MIT-Harvard Public Disputes Program at Harvard Law School.