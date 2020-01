Llegó la Gallup

«Los resultados del primer estudio de opinión de este año de la encuesta Gallup-Hoy establecen que Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), lleva la delantera en cualquiera de los escenarios que se presentan para las elecciones presidenciales de mayo próximo [...]. Si las elecciones presidenciales fueran hoy un 42% votaría por Abinader, un 31.4% por Gonzalo Castillo, del oficialista PLD, y un 15.5% por el expresidente Leonel Fernández, de la Fuerza del Pueblo, organización que él creó a raíz de su salida del PLD, en octubre de 2019.» Encuesta Gallup-Hoy, enero 20, 2020

Son resultados muy similares a los arrojados por la encuesta Mark Penn/Stagwell, publicados recientemente por el grupo de noticias SIN. Ya no es correcto argumentar que no se tiene una medición independiente de las preferencias electorales, pues ninguna de estas dos encuestadoras es pagada por algún partido político interesado en presentar un cuadro distorsionado de dichas preferencias para confundir a los electores. Y un síntoma de que los datos representan cualitativamente las intenciones de los votantes es que el gobierno luce algo apresurado en la toma de decisiones que recompongan el cuadro electoral. Entre esas decisiones se encuentran la emisión de deuda soberana por un monto de US$ 2,500 millones, apenas iniciada la ejecución del presupuesto del presente año, la modificación en proceso de la ley de seguridad social y la presentación del informe de la economía antes de concluir el mes de enero.

No es para menos. A pesar de que las cifras oficiales presentan unos resultados económicos que muchos países de América Latina desearían tener, el 71.5% de los encuestados calificó como muy malas las actuales condiciones económicas del país, nos dice la Gallup-Hoy. Este es un resultado que contrasta con el 48% de los encuestados que califica su situación económica personal como muy mala o mala. Es decir que los electores perciben que la situación económica del país es peor que su situación económica personal. Parece un resultado contra intuitivo. En general, se pudiera esperar que ambos resultados se mantuvieran muy próximos, y no con esa gran diferencia. Es como decir, “me va mal, pero a los demás les va peor”. Una fuente parcial para esa diferencia es que los individuos conocen mejor su situación particular, mientras que se forman una idea de la situación económica de los demás con base a criterios más subjetivos.

Sin embargo, con relación a la percepción de cómo marchan las cosas en el país, el 73.2% de los encuestados consideró que las cosas van por mal camino, un resultado que es consistente con el 71.5% que piensa que la situación económica es mala o muy mala. Y aquí pudiéramos inferir que la percepción que tienen los electores de cómo marcha la economía condiciona, a su vez, la percepción de cómo marchan las cosas en sentido general y su disposición o rechazo a votar por el candidato oficialista. Asimismo, dada la diferencia entre el candidato oficialista y el candidato opositor que lidera las encuestas, se podría argumentar que, contrario a algunos análisis, no es necesario, ni deseable, que haya formalmente una crisis económica para que el partido gobernante pierda el poder en las próximas elecciones.

En este sentido, unos resultados que llaman la atención son los relacionados con la situación económica familiar. Para el 43.8% de los encuestados la situación económica familiar ha empeorado durante el gobierno actual, en contraposición con el 32.8% que entiende que ha mejorado. Lo curioso de estos resultados es que coinciden, en líneas generales, con la intensión de votos que se les atribuye a los dos candidatos presidenciales que están punteros.

Un resultado que se ha planteado como controversial es que la reciente encuesta Gallup reporta que a nivel municipal el PLD y el PRM están empatados en las preferencias de los electores. Básicamente, la critica es que Gallup no tomó una muestra adicional representativa de la realidad municipal para llegar a esa conclusión. Esta critica hubiese sido válida si la Gallup hubiese dado resultados específicos en el plano municipal sin considerar las candidaturas particulares de cada municipio. Sin embargo, el resultado de la encuesta no puede interpretarse como un indicador del número de municipios que cada partido ganará el próximo 16 de febrero.

Más bien, se trataría del porcentaje de votos que obtendría cada partido a nivel nacional como resultado de las votaciones municipales. Es una información válida en el contexto de la encuesta. Lo que no es válido es asumir que los resultados municipales son una anticipación de los resultados en mayo venidero. Son dos eventos de naturalezas muy distintas, en donde el liderazgo local juega un rol fundamental; y un partido pudiera obtener la mayoría de los votos nacionales sin lograr la mayoría de los municipios. Lo que sí pudiera ocurrir es una profundización de la división del partido gobernante como consecuencia de los resultados municipales.

Lo que no es discutible es que las encuestas independientes colocan al candidato opositor con una ventaja muy holgada sobre el candidato oficialista. Habría que ponderar, sin embargo, cuáles circunstancias pudieran surgir en los próximos tres meses y medio que pudieran revertir una ventaja tan importante. Los resultados municipales no estarán dentro de esas circunstancias; las candidaturas vicepresidenciales generan un cierto estado de expectación, pero podría asumirse que el impacto marginal se neutralizaría con las distintas selecciones de compañeros de boleta que hagan los candidatos a la presidencia.

Entonces, quedarían los eventos imprevisibles de una campaña electoral –como, por ejemplo, un escándalo de corrupción– o, sencillamente, los errores que los candidatos pudieran cometer. Y en esto de cometer errores, el candidato oficialista tiene una amplia ventaja...