Los incentivos económicos, ¿funcionan?

«Pero en el mundo real, no es razonable esperar que los mercados siempre generen resultados que son justos, aceptables – o aun eficientes. Las disrupciones (debido al comercio, los robots o cualquier otra cosa) provocan sufrimiento real. [...] La intervención del gobierno es necesaria para ayudar a la gente a moverse cuando hace sentido, pero también, algunas veces, para permanecer en su lugar sin perder su medio de vida ni su dignidad». Duflo y Banerjee, Economic incentives don’t always do what we want them to, New York Times, October 26, 2019

Ha sido un principio generalmente aceptado que los agentes económicos son sensitivos o reaccionan ante los incentivos económicos. La estructura de incentivos es la que motoriza la acción humana, diría Von Mises, quien ha planteado que tal acción humana toma lugar solo si el sujeto actuante entiende o percibe que su posición de bienestar puede mejorar con dicha acción; de lo contrario, no hay motivo para la acción. Pero esta no es la opinión de dos recientes laureados con el premio Nobel de Economía. Para los esposos Esther Duflo y Abhijit Banerjee (ensayo citado más arriba) la idea – ampliamente aceptada – de que los incentivos funcionan no parece tener mucho sustento en la práctica.