$!Los peligros del referéndum

Los que me precedieron habían presentado los referendos como la salvación de la democracia en el mundo. Aunque en mi conferencia valoraba dichos mecanismos, al mismo tiempo puse en tela de juicios algunos de sus resultados en determinadas circunstancias. No los endiosaba. El escenario en que se desarrollaba el evento era en el MIT – Instituto Tecnológico de Massachusetts – en Cambridge, MA. estaba repleto de políticos y académicos de alto nivel. El tema central que nos convocó fue “Los procesos de toma de decisiones en democracia”.

En mi intervención compartí la siguiente historia, que he reseñado en múltiples oportunidades, dada la gran enseñanza, que se deriva de ella:

“Para los días de la huelga general planteada por tiempo indefinido por la Oposición al Gobierno del presidente Hugo Chávez en Venezuela, que paralizó el país desde el mes de noviembre del 2002 hasta el mes de febrero del 2003, sucedió un hecho muy interesante. En una de las principales autopistas de Caracas, trancadas por la oposición, se acercó un grupo de manifestantes a favor del gobierno. Esta vez en lugar de agredirse, se les ocurrió la idea de hacer un partido de fútbol en plena autopista. Oficialistas contra oposición”.

”Por unas horas se estaba logrando de manera espontánea, entre los seguidores de dos corrientes políticas, lo que la “Mesa de Negociación y Acuerdo” organizada por el Centro Carter y la OEA, proponía a los líderes de ambas corrientes para generar acuerdos puntuales respecto al Referendo Revocatorio... tengamos presente que los conflictos en general y la violencia en particular están sustentados en una imagen sostenida por una lógica irracional: la imagen de enemigo.”

Finalmente vino el referendo, y todos quedaron igualmente insatisfechos. El Centro Carter cometió el error de salir de una mediación a supervisar el proceso electoral del referendo. Al cual, una vez finalizado le dieron el visto bueno como veedor. Eso provoco la malquerencia de la oposición con el Centro Carter. Así Venezuela se quedó sin diálogo posible. Así en Venezuela empezó a morir el equilibrio político.

Amigo presidente Luis Abinader:

1. Los referendos, regularmente, dividen y polarizan a los pueblos. Por eso no siempre estoy de acuerdo con esos mecanismos. En nuestro país, no se estaría votando por o en contra del aborto abierto sino por la excepción de las tres causales a la prohibición total del aborto. Es decir, las tres causales son el punto de encuentro entre los defensores del aborto abierto y libre versus los antiaborto total y absoluto. Es el espacio donde ambos ceden y ambos se encuentran como ciudadanos. No donde se dividen entre santos y pecadores.

2. Cuando una sociedad somete el punto de encuentro al referéndum está destruyendo el centro político. El equilibrio. Está propiciando la polarización, la irreflexión y el desencuentro. Está decidiendo con superficialidad y exacerbando conflictos que podrían resurgir, por otras causas, de manera violenta en el futuro.

3. Cuando la más alta representatividad política electoral de la oposición comparte convicciones políticas con el partido oficial –el PRM – y el Presidente de la República, como en este caso: PLD – Danilo Medina, Fuerza del Pueblo – Leonel Fernández y Alianza País – Guillermo Moreno, y aún así, el presidente opta por el referéndum, estaría dándole la espalda a su liderazgo presidencial, delegando su poder político y perdiendo la oportunidad de unificar ese liderazgo nacional en torno a su mandato.

4. Un error muy común de los procesos de toma de decisiones en democracia es buscar la forma de satisfacer el 51%, en detrimento del 49 %. Y en detrimento de las minorías y los matices entre ambos. De esta forma el dialogo público se manipula en su superficialidad. Ejemplo, ¿cuántos denominados provida o antiaborto están de acuerdo con las tres causales como excepciones?

5. Igualmente, la mayoría de las veces los grupos en confrontación invierten mucho tiempo en tratar de desacreditar aquellos quienes se oponen mientras tratan de demostrar cómo y porque su propuesta es la mejor. Los valores, ideas y principios son manipulados para ganar adeptos. De esa forma “los que apoyan las tres causales son asesinos” y “los que no la apoyan, son derechistas autoritarios anti-derechos de las mujeres”. Fomentando la imagen de enemigos entre nosotros, mujeres y hombres dominicanos.

Dar nombre a algo es imponerle una forma. E imponer una forma es establecer una medida de control sobre el otro, afirma Umberto Eco. El acto de dar nombre se convierte así en una manifestación de autoritarismo, de imposición y división. Una forma de maldecir a una persona o a un colectivo es “nombrándolo despectivamente”, pues de este modo su nombre (o su tribu) queda ligada indisolublemente a la expresión, a la maldición. Línea expresa para la dominación.

Una República unida es la verdadera marca y el único camino que nos llevara a la madurez democrática y la prosperidad compartida. No lo pongamos en peligro. Concertadas adecuadamente las tres causales pueden ser un espacio de encuentro, mientras el referéndum nos podría dejar más divididos que nunca.