Ni la curva ni Manzano son mitos

Ramiro Alfredo Manzano Bonilla no solo fue un influyente ingeniero, respetado profesor universitario y excelente calculista de estructuras, sino también un luchador revolucionario. Cuando el trujillismo arremetió contra la agrupación clandestina 14 de Junio, Alfredo estuvo junto con los tantos que recibieron las torturas en La Cuarenta. Siempre nos llamó la atención sus uñas extraordinariamente largas y cuidadas, de las cuales supimos al preguntarle que decidió no cortárselas más, desde que se la arrancaron a sangre fría. Varias veces fue deportado y a su regreso del exilio en 1964, sufrió la más importante de las ya tantas pérdidas que marcaron su vida, la de su primera esposa Ahura Aybar. El sistema político no solamente le robó a su primera esposa, sino la relación con sus hijos, la alegría de vivir, junto con su vocación de aportar en el campo de las ciencias numéricas. Murió de cáncer en los pulmones a la edad de 55 años y todavía podíamos ver las cicatrices de La Cuarenta en sus espaldas.

