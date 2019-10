$!Nihil novum sub sole (Nada nuevo bajo el sol)

Una vez terminada la Revolución de Abril de 1965, la República Dominicana inició un ciclo político con las elecciones de 1966 que llevaron al poder a Joaquín Balaguer. Dicho proceso electoral estuvo acusado de múltiples faltas e inequidades según se argumentó en ese entonces no solo por autores dominicanos sino también por autores norteamericanos de la talla de Thomas Powers de la Universidad de Yale, Premio Pulitzer de 1971, experto en inteligencia quien escribió “The Man Who Kept the Secrets: Richard Helms and The CIA” (1979) y como el Presidente Lyndon B. Johnson tomó la decisión de enviar a República Dominicana al Dr. Balaguer para solucionar crisis dominicana de 1965.