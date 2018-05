La única definición de la apatridia, que conforme a la Comisión de Derecho Internacional ya forma parte del derecho internacional consuetudinario, la ofrece la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Apátridas en su artículo 1 (1) como la “persona que no sea considerada como nacional suyo por ningún Estado, conforme a su legislación”.

Ningún instrumento referido a la figura de apatridia ofrece otra definición.

A los efectos de esa Convención, el termino nacionalidad ha de ser interpretado como el vínculo jurídico de la persona con el Estado.

La persona puede que tenga la nacionalidad en el sentido sociológico y ser apátrida, pues no puede ostentar legalmente una determinada nacionalidad. La apatridia, pues, es la falta de la nacionalidad en el sentido jurídico.

Cuando en la definición se emplea la expresión “según su legislación” ello ha de interpretarse ampliamente, no limitarse a la constitución y leyes sustantivas, sino también los decretos, los reglamentos y la jurisprudencia judicial.

La evaluación de si una persona es considerada o no nacional suyo, es en el momento en que es conocido el caso y no si ésta podría adquirirla en el futuro; de allí que la definición emplee el tiempo presente “que no sea”.

Determinar que una persona es apátrida no necesariamente ha de ser materia de la legislación de los Estados. Sí incumbe a la legislación nacional determinar quien es nacional suyo. Determinar si una persona no es nacional suyo no necesariamente traduce el criterio de que es apátrida.

De allí que la definición, que hay que interpretar íntegramente, usa el término de “ningún Estado”. Que la persona no posea vínculo legal con ningún Estado.

Literalmente el significado del término “por ningún Estado” implicaría que a una persona le sea descartada la nacionalidad por cada Estado en el mundo después de haberse comprobado su legislación.

No obstante, el patrón a seguir para fines prácticos, es examinar la legislación sobre nacionalidad de los Estados con los que la persona tiene un vínculo pertinente, (sobre todo por nacimiento en el territorio, descendencia y residencia habitual).

Si una vez comprobado con esos Estados, queda establecido que la persona en cuestión no es considerada nacional de ninguno de ellos, entonces ha de ser considerada apátrida.

Para el Estado en cuyo territorio nace una persona que no es nacional suyo, establecer que la misma no es considerada nacional de ningún otro Estado, cobra especial incidencia, pues a la luz de lo que han consentido los Estados mismos tendría éste que concederle su nacionalidad, pues ya no tendría derecho a otra.