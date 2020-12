Para derrotar la impunidad necesitamos justicia, no venganza

Los niveles de irracionalidad en estos tiempos son dignos de estudio. En nuestro país, por ejemplo, tendemos a confundir la justicia con la venganza. Marchamos contra la impunidad, en mi caso con la familia y amigos, pero no entendemos que la venganza y el circo judicial son el disfraz perfecto para extender la misma impunidad.

Queremos Ministerio Público independiente y honesto, pero rechazamos el cumplimiento del debido proceso de ley. Alabamos la buena labor del Ministerio Público, pero denigramos a los defensores técnicos de los inculpados. Como dominicanos queremos que Miriam Germán y Jenny Berenice tengan éxito, pero no entendemos que la presencia de los Carlos Salcedo, con el papel de abogados defensores, es lo que garantiza la vigencia del Estado de Derecho.

El fanatismo llega más lejos, cuando solo atacamos al corrupto malo que últimamente es el PLD, y más recientemente Danilo Medina. Y defendemos de igual manera el “corrupto bueno”: aquel o aquellos que salieron recientemente del mismo PLD. Como si la salida de ese partido redimiera los pecados.

Ahora bien, la mayor de todas las incoherencias y que retrato con la expresión “el corrupto bueno versus el corrupto malo” son los que por décadas atacaron la corrupción y la impunidad, pero en los últimos años defienden a Donald Trump. Para ellos, Danilo Medina es el corrupto malo y Donald Trump es el corrupto bueno. El primero es la suma de todos los males nacionales, y el segundo la redención del “auténtico patriotismo” transnacional que viene a salvar la humanidad.

En nuestro país la corrupción y la impunidad reinan desde 1844. Siempre fueron denunciadas, pero solo se hizo circo y venganza del gobierno entrante contra el gobierno saliente. El proceso de erradicación de estos males ha sido lento. Hemos logrado eliminar el crimen de estado, la muerte y represión de jóvenes desde la transición de 1978. La movilización ciudadana a partir de enero del 2017 fue la clave para iniciar el proceso anticorrupción que vive hoy la Republica Dominicana.

La corrupción en nuestro país es sistémica, traspartidista. Su erradicación debe empezar por los procesos judiciales que ahora se celebran para eliminar la impunidad y sus efectos perversos en el sistema democrático, entre ellos

La destrucción de la fe en una sociedad democrática, pues es una continuación de la opresión y falta de libertad. La imposibilidad de investigar y sancionar a los responsables de las violaciones y el rechazo a la demanda de justicia crea dudas y miedo respecto a los propios fundamentos e ideas de la democracia.

- La impunidad premia el delito, lo estimula, induce su repetición y le hace propaganda. Cuando es desde el Estado o con este que se corrompe y no se rinde cuentas a nadie, se está emitiendo desde arriba luz verde para robar, corromper o ejercer violencia.

- La impunidad afecta la creencia en el futuro y puede dejar a mucha gente excluida de la historia. Supone su estancamiento limitando las posibilidades de moverse hacia el futuro y crear una sociedad unida.

- La impunidad confunde y crea ambigüedad social. Falta de respeto a la ética y a la justicia, destruyendo la posibilidad de reconstruir una relación ética entre la gente. La mentira y la negación son institucionalizadas.

- La impunidad es violencia cultural y estructural. Es una forma de defender la mentira. Hace que la gente busque la justicia por su cuenta. Genera violencia visible y directa.

- La impunidad reduce la posibilidad de cooperación y un trabajo colectivo. El proceso democrático no evoluciona. Se estanca. La ausencia de criterios objetivos limita la capacidad de concertación y cohesión social.

(Nora Sveaass. Associate University of Oslo. The Psychological Effects of Impunity (1995).

La justicia que merecemos, como sinónimo del predominio de la ley, las instituciones y el respeto al debido proceso necesita capital social y madurez ciudadana, conjuntamente con reformas estructurales y culturales profundas y urgentes. Apostemos para que la transición del 2020 sea el inicio real del fin de la impunidad.