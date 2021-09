¿Por qué NO al 30% y SÍ al 100%?

No a la entrega indiscriminada del 30%

Sin embargo, es posible entregar el 100%

El fondo de pensión puede ser utilizado: 1) por vejez, a partir del retiro; 2) por discapacidad severa y permanente; y 3) por cesantía por edad avanzada. En caso de muerte, el cónyuge recibe una pensión de sobrevivencia, y de no existir cónyuge ni hijos menores, el fondo se entrega íntegramente como una herencia.

Cuando el nuevo sistema de pensión entró en vigencia el 1ro de junio del 2003, ya cientos de miles de trabajadores tenían alrededor de dos décadas laborando sin ningún plan de retiro, por lo que no llegarán a calificar para una pensión plena. En estos casos, al cumplir los 60 años, la ley prevé la entrega en un solo pago del monto íntegro de su cuenta individual.

De acuerdo con el Boletín de junio de la SIPEN, el 61% de los afiliados activos no está cotizando, de los cuales 841,758 son mayores de 50 años. Como no cotizan, la gran mayoría ya no tiene posibilidad de acumular lo suficiente para recibir una pensión adecuada, aun si regresasen a la economía formal.

En nada contraviene el objetivo de la ley la entrega del 100% a esos trabajadores, porque su condición de ingreso tardío los excluye, matemáticamente, de la posibilidad de una pensión plena. Se trataría de un adelanto de un derecho adquirido ya que, más tarde o más temprano, recibirán íntegramente el fondo acumulado.

La entrega indiscriminada del 30% a todos los afiliados sería catastrófica para los propios trabajadores, para la economía nacional y para el resto de la población. En cambio, la devolución del 100% a los cotizantes mayores de 50 años con aportes insuficientes, no violenta la Ley y les permitiría que pudieran emprender una actividad productiva para enfrentar los retos de su envejecimiento.