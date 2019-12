“Ser Oscar de la Renta”

“Ser Oscar de la Renta” es maestría y grandeza. Es crear con sencillez, pero no con simplicidad. Es vestir como expresión del ser, no del tener. Es diseñar y crear arte a través de la moda. Es hacer de la elegancia una extensión del ser, no del parecer. Es también la historia de un hombre que supo desatar la grandeza interior e ir por el mundo construyendo un sueño, una historia y un legado.