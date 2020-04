Tengo un pálpito

Cucharita, ¿qué opinas del coronavirus y de las medidas establecidas?

--Tengo dudas. Hay una carrera frenética de prueba y error. Al mismo tiempo, escucho a la gente y muchos no hacen caso de las recomendaciones.

¿Que no hacen caso? ¿Saben algo que los demás ignoran?

--Ayer vino Paquín, el sereno, y lo vi conversando con Bruñica, en la verja de mi casa, de cara a cara. Les llamé la atención sobre el peligro que corríamos todos con esa actitud de violar la distancia social recomendada de dos metros de separación, pero ni caso.

Y qué argumenta Paquín.

--Que esto no es más que una novela.

¿Novela? ¿En qué mundo vive?

--Dice que un amigo de Cristo Rey le contó que allá no ha pasado nada. Sostiene que aquí, en este barrio de La Yuca Pinta, tampoco se ha enfermado nadie. Porfía, con vehemencia, que el virus no está en el barrio porque no se le ve en el aire por ningún lado. Está convencido de que solo afecta a un grupo de ricos que lo trajeron de otros países.

Pues, mira, Cucharita, no permitas que nadie en tu proximidad tenga contacto con gente de fuera, sin protección, ni consciencia de lo que ocurre.

--Abimbaíto, me enfurruña que Paquín todavía no sepa que el virus no se ve y se transmite mediante el contacto cercano entre la gente. Y que mata. La campaña de alerta tiene que ser reorientada para que llegue a gente como él, duros de seseras.

Cucharita, las propias autoridades deberían revisarse, pues lo que hacen bien con las manos a veces lo desbaratan con los pies.

--Explícate mejor.

En nada ayuda las imágenes que se ven de camionetas repartiendo comida en medio de multitudes o el tumulto de gente registrándose para recibir ayuda monetaria, o el desfile de camiones con banderas, fumigando, como si se tratara del regreso al país del equipo que ganó la serie mundial de béisbol.

--Tienes razón. Es pura frivolidad, afán clientelar. Y eso que se decía que ya casi no había pobres. Ahora resulta que falta papel y tinta para anotarlos de tantos que son. Inexplicable, ¿verdad?

Cucharita, hay que quitarse el sombrero y reconocer el trabajo de los médicos, enfermeras y auxiliares, realizado a manos peladas, con dedicación, entrega y desprendimiento. Y el trabajo de todos aquellos que sirven a la ciudadanía en esta emergencia. Y ponderar la abnegación y sacrificio del personal policial y de las fuerzas armadas centrados en mantener la seguridad y tranquilidad de todos. Aplauso cerrado para todos ellos.

--Me adhiero al aplauso. Asimismo, hay que destacar la labor de las autoridades encargadas de la gestión de la pandemia y el notable esfuerzo realizado para enfrentarla. A pesar de los errores cometidos, se están ganando la confianza ciudadana. Esta crisis agarró al sistema sanitario descuidado, en pañales.

Así es, Cucharita. De acuerdo contigo. Es una verdadera lástima que algunos insensatos estén tratando de sacar capital político de la asistencia social y sanitaria. Y, peor aun, que en esta situación tan penosa se estén adjudicando contratos para el suministro de medicamentos y equipos médicos, con sobreprecios escandalosos.

--Carajo, sí. Acaban de crear otra comisión de veeduría. No sé para qué. ¿Acaso sirvió la de Odebrecht? Se han juntado dos amenazas, a cuál más peligrosas, el coronavirus y el corruptovirus.

El coronavirus se irá, se lo llevará el calor y la autoinmunidad de la población. En cambio, el corruptovirus es distinto, tenaz, camaleónico, cambia de piel para sobrevivir en cualquier entorno social y político.

--Abimbaíto, tengo un pálpito. Creo que el coronavirus se mueve más lento en el calor y podremos contenerlo en menor tiempo del que se pensaba.

Ojalá fuera así, pero no te aventures en pronósticos. Pudiera ser que la pandemia se extendiera en profundidad y largo tiempo. Nadie lo sabe. Hay que llevarse de las recomendaciones de los epidemiológicos, especie olvidada y sin embargo tan importante.

--Es que el nombre asusta. ¿Acaso los epidemiológicos atraen las epidemias?

No ombe, no. Son los especialistas en contagios y enfermedades que afectan a grandes poblaciones.

--Y qué recomiendan.

Que las cosas se hagan con anticipación. Por ejemplo, que las autoridades hagan provisión holgada de materiales sanitarios de protección individual. Y pruebas masivas para saber el nivel de inmunidad de la población. Sería trágico que no las hicieran. Prolongarían el daño por mucho tiempo.

--Tututututuuuuuu. A tocar arrebato. Pruebas y más pruebas. Cuartos y más cuartos. ¿De dónde van a salir esos cuartos?