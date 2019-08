Un clamor extendido

Muchos maestros y padres, en conjunto con las instituciones públicas piensan que el objetivo de las escuelas con tanda extendida es más tiempo para asignarles más tareas a los estudiantes y que, como consecuencia de esto formarán mejores personas, pero en realidad no es así.

En la República Dominicana, hay algunas escuelas con este tipo de jornada en la que el estudiante debe ingresar al centro a las 7:15 am, para regresar a sus hogares a partir de las 4:00 pm. Es decir, que los estudiantes pasan aproximadamente diez (10) horas en el plantel estudiantil. Horario que es incluso más extenso que una jornada normal de trabajo. Dicho horario se distribuye de la siguiente manera: siete (7) horas de clase dentro del aula y dos (2) en total de recreación, que es lo que conocemos como el famoso “recreo”.

El recreo es el periodo de tiempo entre las lecciones durante la jornada del centro educativo, en la que los alumnos pueden realizar libremente actividades como leer, escuchar música, charlar, comer, jugar, e ir al baño. Sin embargo, una gran masa de la población estudiantil, se privan de gozar de estos derechos. Esto se debe a que la cantidad de tareas, es mucha y encima de eso muy extensas.

Entonces, los maestros y/o el programa de estudio que tienen, aparte de cubrir el tiempo asignado para las áreas curriculares, también le roban el tiempo que pueden invertir para hacer actividades como todo niño, adolescente y/o joven normal. Para colmo, los jóvenes también están encarcelados en una presión psicológica en la que si no alcanzas “x” cantidad de calificaciones durante los meses que ocupan el semestre, serás expulsado.

En la mayoría de estas instituciones gran parte de la población estudiantil vive a una larga distancia del centro en el que estudian. Ya que muchos padres también se han creído este estereotipo de que, entre más horas tengas en el centro, mas conocimientos intelectuales puedes adquirir. Por lo que, inscriben a sus hijos en un centro de estudio a kilómetros de distancia, con tal de que su hijo tenga una “buena o mejor formación académica”.

En estos casos los jóvenes en vez de llegar, bañarse, comer algo, descansar o tal vez realizar alguna actividad física, visitar la iglesia o simplemente compartir con familiares y/o amigos, para estar a las 9:00 dormidos en sus respectivas camas para descansar bien y asistir a clases al día siguiente, deben comenzar con la elaboración de sus asignaciones, donde en la gran mayoría de los casos el tiempo no les da ni para descansar bien, ya que duran hasta tarde en la noche cumpliendo con sus obligaciones.

De aquí que, tanto niños como jóvenes y/o adolescentes empiezan a crear un estrés a temprana edad. Y todo por las cargas de actividades que tienen. Así como, comienzan a crear un desapego no solo a la familia, sino también a todos sus allegados, ya que pasan la gran parte del día en las escuelas y las pocas horas libres que tienen se la dedican a los estudios.

Estoy de acuerdo en que los niños, jóvenes y/o adolescentes deben ponerse al corriente con las tareas escolares e incluso tener una mejor formación académica. Pero también junto a un joven bien formado académicamente, tendrán jóvenes que generan enfermedades relacionadas con el estrés por la carga extra de actividades, así también como personas sin ningún sentido de amor sus familiares y amigos, personas que simplemente sabrán trabajar pero en un futuro no sabrán dedicar un minuto a sus hijos y/o personas más cercanas.

Por otra parte, los jóvenes reciben una mala alimentación. Lo que quiere decir, que los jóvenes que no optan por comer de esta comida, deben comprar comida “chatarra” en la cafetería del centro o esperar llegar a sus hogares para comer, si es que hay comida. Recordemos que la gran mayoría de estos jóvenes también son hijos de padres con escasos recursos.

En la gran mayoría de las instituciones públicas, las comidas no son cocinadas con higiene, esto se puede visualizar en que al momento de ir a ingerirlos estos suelen aparecer con insectos, residuos de cáscaras, cabellos, tierra, hasta con gusanos. Así mismo, son cocinadas con exceso de aceites, principalmente en las carnes. Si nos fijamos en los envases donde los sirven podemos visualizar como la grasa queda en la superficie; mientras que, la carne y/o pollo que se va a consumir queda en el fondo. Cabe destacar, que estos alimentos también son cocinados con levadura. Todo esto puede traer como consecuencia problemas no solo de diabetes, colesterol, peso, entre otras, sino que puede afectar su correcto desarrollo a nivel hormonal. Los jóvenes están consumiendo alimentos con un elevado nivel de grasas, azúcares, sales, condimentos, colorantes, etc.

Considero que el Gobierno debería reformular la manera en que se va a implantar este sistema educativo en el país. Haciendo una reestructuración principalmente del horario, donde se le permita al joven en las últimas horas que duran en el plantel realizar las tareas asignadas por los profesores y participar en las actividades extracurriculares, como corresponde. También concientizar a los maestros, diciéndoles como puede afectar la carga exagerada de tareas que ellos le estas dejando a los estudiantes.

Así mismo deberían supervisar y/o evaluar los alimentos que están consumiendo. Eliminar de las comidas todos esos compuestos que, a corto o largo plazo puede afectar a las personas que las consumen, e implementar una normativa donde solo sea permitido dar a los estudiantes comidas saludables y bajas en grasas. Y ofrecerle a nuestros jóvenes alimentos de mejor calidad.