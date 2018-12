Una década después de la crisis financiera

«En los diez años posteriores a la declaración de bancarrota de Lehman Brothers, el debate continúa con furor sobre muchos aspectos de la crisis, tales como la interrogante de si los reguladores pudieron haber salvado a Lehman si así lo hubieran deseado. Pero una narrativa estándar acerca de las implicaciones de no salvar a Lehman rápidamente fue levantada. De acuerdo con esta narrativa, el fallo de no rescatar a Lehman fue el evento definitorio de la crisis de 2008, el fósforo que inició la conflagración. [...] En mi opinión, esta establecida sabiduría, la que he llamado el “mito de Lehman” es mayormente equivocada”. David Skeel, University of Pennsylvania, septiembre 2018