Una encrucijada peligrosa

«Lo que ha ocurrido en este siglo, en solo 19 años, es muy claro: la República Dominicana no ha superado un problema político histórico: el caudillismo continuista. [...] La persistencia del caudillismo continuista es un mal en todos los partidos dominicanos, grandes y pequeños, y este problema estrecha las opciones. No hay renovación ni ampliación de las ofertas de candidaturas, la gente se va cansando y crece el desencanto. Un beneficio de la democracia es la renovación del liderazgo, la novedad, fomentar el entusiasmo, creer en la posibilidad de cambio, no en que siempre sea más de lo mismo». Rosario Espinal, Hoy, julio 10, 2019