Una reflexión sobre el virus político

«El desafío planteado por esta pandemia no tiene paralelo en la historia reciente. El mundo y América Latina y la región del Caribe no pueden darse el lujo de dar respuestas tardías o inadecuadas. La confianza mutua, la transparencia y la razón – no populismo o demagogia – siguen siendo las mejores guías en estos tiempos inciertos. La crisis no puede ser una excusa para debilitar nuestras democracias, ganadas con tanto sacrificio. Por el contrario, debiera convertirse en una oportunidad para fortalecer la democracia en América Latina, y mostrar que puede funcionar para los ciudadanos». Carta dirigida al FMI por exgobernantes de América Latina, abril 15, 2020

Es difícil, en circunstancias en normales, desvincular las decisiones que se toman en las esferas de la salud y de la economía del contexto político que las condicionan; en condiciones especiales o de crisis, como las actuales, es aún mucho más difícil, especialmente porque nos encontramos inmersos en la implementación de un calendario electoral que ya ha sufrido importantes posposiciones. Tres meses atrás nadie se pudo imaginar que tanto las votaciones municipales como las congresuales y presidenciales no se realizarían en las fechas establecidas por la Constitución dominicana; se trata, sin dudas, de un momento histórico de profundo significado. Se podría interpretar que es posible colocar – quizás para bien, quizás para mal – al consenso político por encima de la Constitución y las demás leyes. Pero no deja de ser un precedente peligroso para el futuro institucional de la nación.

Las trascendentales decisiones que en el plano electoral se han tomado hasta ahora están fundamentadas, en gran medida, en el paralizante temor de que una reforma constitucional abra las puertas a los demonios del continuismo y del autoritarismo que dominan la agenda de importantes sectores enquistados en el poder político. Básicamente, porque están continuamente maquinando cómo utilizar la pandemia del Covid-19 para alcanzar sus propósitos políticos; les tienden, a su candidato, una alfombra persa pavimentada o confeccionada con los hilos de los recursos públicos y las necesidades de la gente para promocionar unas aspiraciones muy rezagadas en las encuestas independientes, y luego hacen las comparaciones entre el despliegue de recursos, abotijados en la función pública, con los limitados recursos que un candidato opositor puede aportar.

Cerrado el camino de una reforma constitucional que permitiría abordar los vacíos que se han detectado con la crisis sanitaria, solo queda el camino de los acuerdos políticos. Y ahí está el gran riesgo. Como se ha visto, la realidad se ha impuesto sobre cualquier otra consideración y el liderazgo político no ha tenido otra opción que no sea rendirse ante los hechos. El problema es que los hechos pueden ser manipulados. Me explico. ¿A quién conviene la posposición de las votaciones? ¿A quién perjudica? Si respondió que al gobierno le conviene y a la oposición le perjudica, probablemente esté en lo cierto. Ahora bien, ¿quién está en capacidad de influir efectivamente para que los hechos sigan imponiendo su ley y las votaciones se suspendan indefinidamente? Es obvio que al gobierno. En otras palabras, al gobierno le conviene la posposición indefinida de las elecciones hasta el momento que su candidato pueda participar con un chance mínimo.

Justamente, ese objetivo puede ser alcanzado por la ‘gradualización’ de las medidas para enfrentar la propagación del coronavirus. Es, por tanto, compatible con el interés político del gobierno de permitir un nivel de propagación del virus que obligue a una continua posposición de las votaciones, evitando así, el veredicto de las urnas. Ya el ministro de Salud ha advertido que la propagación del virus podría extenderse hasta finales de junio – léase, encima de las votaciones de principios de julio –, mientras que analistas del gobierno comienzan a sacarle filo y a soñar con otra posposición que haría imposible el cambio de mando el 16 de agosto venidero. La interpretación es que las autoridades elegidas pueden continuar en sus posiciones hasta que se elijan otras. La ambivalencia de las medidas del gobierno encaja perfectamente con tan funesto objetivo.

Esta época de virus e incertidumbre nos va dejando algunas lecciones. Así como el derribo de las torres gemelas cambió por completo la noción de seguridad – especialmente, la aérea –, la presente crisis sanitaria va a cambiar los hábitos de interacción entre los humanos. Y las sociedades tendrán que aprender a funcionar con la aprehensión de que ese o nuevos virus pueden atacar en cualquier momento. Eso significa que no podemos formarnos falsas expectativas acerca de los resultados que finalmente se alcancen en esta lucha tan desigual, hasta que aparezca una vacuna. Esto implica que debemos irnos preparando para celebrar las votaciones de julio en condiciones no óptimas. Ya Corea del Sur acaba de celebrar sus elecciones bajo estrictas medidas de seguridad (¡es verdad, son asiáticos!); pero aquí se están haciendo largas filas para entrar a los supermercados con el debido – y a veces, no tan debido – distanciamiento social. Se dispone de suficiente tiempo para planificar unas votaciones que se realicen con la mayor seguridad para la ciudadanía.

Si el gobierno está diseñando un plan para reiniciar las actividades económicas, se pudiera suponer que las medidas de seguridad pueden contrarrestar, en cierta medida, los peligros del contagio; de la misma manera, es posible diseñar un plan que hagan realidad las votaciones de julio 5. En este sentido, es oportuno destacar la carta que un grupo de expresidentes, exministros y académicos de América Latina le han enviado al FMI, en la que plantean que «La crisis no puede ser una excusa para debilitar nuestras democracias, ganadas con tanto sacrificio». El virus político puede hacer tanto daño como el coronavirus... evitémoslo, con una voluntad política al servicio de la democracia dominicana. Es lo más sensato.