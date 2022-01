Al reanudarse este año escolar hay un enfrentamiento entre el Ministerio de Educación (Minerd) y la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), ante la pertinencia o no de que se mantenga el llamado a clases presenciales o virtuales

Al reanudarse este año escolar hay un enfrentamiento entre el Ministerio de Educación (Minerd) y la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), ante la pertinencia o no de que se mantenga el llamado a clases presenciales o virtuales, tomando en cuenta la pandemia por COVID-19 de los últimos dos años; una y otra posición mantienen a ambas entidades enfrentadas.

Mientras se produce el debate, World Vision presenta los resultados de su “Encuesta Educación: Opinión de las Familias sobre la Educación a Distancia”, que ofrece datos interesantes en el sentido de que República Dominicana no cuenta con la infraestructura de rigor que permita desarrollar con éxito la virtualidad, debido al alto porcentaje y escaso acceso, y limitación de dispositivos, falta de internet, junto a otras limitantes como la falta de energía eléctrica.

No se puede ocultar que, según los datos del trabajo de investigación realizado, el 83.4 % de los hogares del país no tiene acceso a internet para la educación virtual, porque no poseen recursos económicos para pagarlo.

Otros problemas que salen a la luz con este aporte investigativo son que los alumnos no cuentan con apoyo en sus hogares, el porcentaje de este renglón llega al 15 %, falta de cobertura (8.4 %), solo utiliza el celular (2.1 %) y otros casos 4.1 por ciento.

Estos datos fueron dados a conocer cuando comenzó el año escolar este martes pasado y cuando precisamente República Dominicana y Puerto Rico se han posicionado como las dos naciones de la región del Caribe que lideran los niveles de contagios por coronavirus, debido a la velocidad con que circula la variante ómicron.

El país no está para enfrentamientos, es el momento de buscar la mejor solución a la problemática planteada, pero hay que tomar en cuenta a los alumnos y a los profesores, eso opino.