Más diálogo y más humanidad

En tiempos donde la inmediatez domina las conversaciones y las redes sociales amplifican la confrontación, las palabras de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, invitan a una reflexión necesaria sobre el rumbo emocional y social que está tomando la sociedad dominicana.

Cuando afirma que el país necesita "más diálogo y menos ruido", no solo hace referencia al debate político, también describe una realidad cotidiana marcada por la crispación, la intolerancia y la pérdida progresiva de sensibilidad colectiva.

República Dominicana no puede permitirse convertirse en una nación atrapada en la descalificación permanente. Ningún país avanza cuando sus ciudadanos dejan de escucharse y convierten las diferencias en trincheras.

La democracia necesita debate, sí, pero también respeto. Necesita crítica, pero acompañada de propuestas. Necesita firmeza, pero jamás odio.

En medio de incertidumbres económicas, tensiones internacionales y desafíos sociales internos, el llamado al diálogo debe trascender los escenarios políticos y aterrizar en la conducta diaria de cada ciudadano.

El problema no es únicamente el ruido de la política, también preocupa el ruido humano que estamos normalizando: la indiferencia frente al dolor ajeno, la costumbre de convertir cada tragedia en contenido y la incapacidad de detenernos a pensar que detrás de cada desgracia hay una familia rota, una madre desesperada o un ser humano luchando por sobrevivir.

Hoy resulta alarmante observar cómo, ante accidentes, tragedias o situaciones de calamidad, muchas personas reaccionan primero sacando un teléfono celular antes que extendiendo una mano. Vivimos una peligrosa transformación social donde grabar parece más importante que ayudar. Y eso debe preocuparnos profundamente.

No se trata de satanizar la tecnología ni las redes sociales, sino, de recordar que ninguna transmisión en vivo puede valer más que un acto de solidaridad. Ningún video viral debería estar por encima de la compasión. Una sociedad verdaderamente desarrollada no es la que más opina, es la que más empatiza.

Tal vez el gran desafío de este tiempo sea recuperar la humanidad que el ruido nos está arrebatando. Aprender nuevamente a escuchar antes de atacar. A dialogar antes de dividir. A auxiliar antes de grabar. A comprender que la dignidad humana debe estar por encima de cualquier interés político, ideológico o digital.

La historia demuestra que las naciones más fuertes no son aquellas donde todos piensan igual, sino aquellas donde, aun pensando distinto, prevalece el respeto y el sentido colectivo. República Dominicana necesita más serenidad, más conciencia y más ciudadanos capaces de ponerse en el lugar del otro.

Porque, al final, el verdadero progreso no se mide únicamente en cifras económicas o grandes obras. También se mide en la capacidad de una sociedad para acompañar al que sufre, proteger al vulnerable y mantener viva la empatía en medio del caos.

Sin dudas que, necesitamos más diálogo, menos ruido... y más humanidad.