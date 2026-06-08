Cuando la universidad castiga

Las universidades están llamadas a ser espacios donde florezcan el conocimiento, la investigación, la creatividad y el pensamiento crítico. Son o deberían ser, escenarios que premien la curiosidad intelectual, el esfuerzo adicional y la búsqueda constante de la excelencia.

Sin embargo, en ocasiones ocurre algo paradójico: quienes deciden ir más allá de lo exigido terminan encontrándose con obstáculos inesperados dentro de las mismas instituciones que deberían impulsarlos.

No son pocos los casos de estudiantes de maestría o doctorado que, motivados por el deseo de producir investigaciones de calidad, ampliar sus análisis o aportar valor real a sus áreas de conocimiento, terminan atrapados en procesos burocráticos, retrasos injustificados o desacuerdos académicos que poco tienen que ver con el rigor científico. Lo que comenzó como una iniciativa encomiable, se transforma en una experiencia frustrante.

El problema no radica en la exigencia académica. Todo lo contrario. La academia debe ser rigurosa, crítica y demandante. Lo preocupante surge cuando el entusiasmo del estudiante es percibido como una amenaza, una incomodidad o una carga adicional para quienes tienen la responsabilidad de acompañar su proceso formativo. En esos casos, la excelencia deja de ser un valor promovido para convertirse, de manera implícita, en un inconveniente.

Resulta difícil comprender que una investigación sólida, bien documentada y desarrollada con dedicación pueda quedar suspendida en un limbo administrativo o académico por razones ajenas a su calidad. Más difícil aún es aceptar que el mérito, la disciplina y la iniciativa personal no siempre reciban el reconocimiento que merecen dentro de instituciones cuya misión es precisamente fomentar esos atributos.

Las universidades dominicanas han realizado importantes avances en materia de investigación, acreditación y formación de posgrado. Sin embargo, aún persisten prácticas que deben revisarse.

Los procesos de asesoría de tesis, evaluación y seguimiento académico requieren mayores niveles de transparencia, objetividad y compromiso institucional. El estudiante no puede convertirse en rehén de intereses personales, diferencias de criterio mal manejadas o dinámicas de poder que nada aportan a la generación de conocimiento.

La educación superior debe premiar a quienes estudian más, investigan mejor y se esfuerzan por aportar nuevas ideas. Castigar la iniciativa es enviar un mensaje equivocado a toda una generación de profesionales que busca crecer a través del conocimiento.

Cuando una universidad desestimula la excelencia, pierde mucho más que un estudiante. Pierde la oportunidad de cumplir con su razón de ser: formar ciudadanos capaces de transformar la sociedad mediante el saber, la innovación y el mérito.

Al final, la pregunta sigue abierta: ¿qué pierde más una universidad, un estudiante que se esfuerza o una institución que no sabe reconocer ese esfuerzo?