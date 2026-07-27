Apostar por la capacitación

Las recientes declaraciones del rector del Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC), doctor José Ramón Holguín, invitan a reflexionar sobre un tema que debería ocupar un lugar prioritario en la agenda nacional: la formación técnica de la juventud dominicana.

Con frecuencia se habla de crecimiento económico, competitividad y generación de empleos, pero pocas veces se reconoce que ninguno de esos objetivos será sostenible sin capital humano debidamente preparado. La educación técnica constituye hoy una de las herramientas más eficaces para cerrar esa brecha.

Los avances alcanzados por el ITSC evidencian que, cuando existe una visión clara, las instituciones públicas pueden transformarse. La renovación de su infraestructura, la modernización de laboratorios y aulas, la ampliación de la oferta académica y la reducción de la deserción estudiantil no son simples estadísticas. Detrás de esos logros hay miles de jóvenes que encuentran una oportunidad para cambiar su futuro.

El verdadero éxito de una institución educativa no se mide únicamente por la cantidad de edificios rehabilitados o equipos adquiridos, sino, por su capacidad para abrir puertas a quienes desean superarse. En ese sentido, el ITSC demuestra que la educación técnica puede convertirse en un poderoso instrumento de movilidad social.

Durante mucho tiempo se ha considerado que el camino al éxito pasa exclusivamente por una carrera universitaria tradicional. Sin embargo, la realidad económica ha cambiado. Sectores como la tecnología, la salud, la industria, la logística, el turismo y la construcción demandan técnicos altamente capacitados, capaces de responder a las necesidades de un mercado laboral cada vez más especializado.

En ese contexto cobra especial importancia el mensaje del doctor Holguín, cuando afirma que el país necesita jóvenes preparados para resolver problemas reales. Esa visión conecta la educación con la productividad, la innovación y el desarrollo, y coloca la capacitación como una prioridad nacional.

Pero el esfuerzo institucional, por sí solo, no basta. También corresponde a los jóvenes asumir el compromiso de prepararse. Nunca antes habían existido tantas oportunidades para adquirir conocimientos, desarrollar habilidades e incorporarse al mercado laboral en menor tiempo. Desaprovecharlas sería renunciar a una ventaja que puede marcar la diferencia durante toda la vida.

Cada curso aprobado, cada práctica realizada y cada competencia adquirida representan una inversión que nadie podrá arrebatarles. El conocimiento continúa siendo el patrimonio más valioso que puede acumular una persona.

El trabajo que impulsa el doctor José Ramón Holguín merece reconocimiento, porque reafirma que la educación técnica no debe verse como una alternativa de segundo orden, sino, como una respuesta concreta a las necesidades del país. Ahora el reto es de los jóvenes: aprovechar esas oportunidades, asumir la capacitación como una responsabilidad personal y convertirse en protagonistas del desarrollo de la República Dominicana. Porque el futuro no se improvisa; se construye estudiando, preparándose y aprendiendo cada día.