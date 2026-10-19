Carne de cañón en guerra ajena

Hay decisiones que se toman buscando una vida mejor y terminan colocando la propia vida al borde de la muerte.

Esa parece ser la dramática situación de alrededor de veinte dominicanos que viajaron a Rusia atraídos por contratos de trabajo y que hoy, según las denuncias de sus familiares, se encuentran involucrados en la guerra contra Ucrania.

Algunos aseguran que fueron engañados. Que les prometieron empleos y salarios atractivos, sin explicarles que terminarían vistiendo un uniforme militar. Otros pudieron haber conocido los riesgos y, aun así, decidieron asumirlos. Corresponderá esclarecer las circunstancias de cada caso. Lo cierto es que ahora sus familias viven entre la incertidumbre, el miedo y la desesperación.

Esta semana han surgido nuevos testimonios y comenzaron las manifestaciones de parientes que reclaman la intervención del Gobierno dominicano. La Cancillería ha expresado que da seguimiento a la situación. Sin embargo, gestionar el regreso de ciudadanos vinculados a una estructura militar extranjera, en medio de una guerra, supone un desafío diplomático y jurídico de enormes proporciones.

Pero hay una reflexión que no podemos eludir: ¿qué lleva a un ser humano a aceptar un contrato que podría convertirlo en carne de cañón?

Las guerras no son aventuras ni oportunidades laborales convencionales. Son escenarios donde la vida humana pierde valor frente a los objetivos militares.

Quienes llegan como combatientes extranjeros, especialmente cuando carecen de preparación y experiencia, pueden terminar expuestos a peligros extremos, lejos de sus familias y sin garantías de regresar.

La expresión carne de cañón resulta brutal, pero describe una realidad igualmente brutal: seres humanos enviados a combatir, muchas veces con escasas posibilidades de protegerse y sin comprender plenamente las dimensiones del conflicto en el que participan.

La necesidad económica puede explicar decisiones desesperadas, pero no elimina sus consecuencias. Tampoco puede servir para justificar eventuales engaños de quienes reclutan personas aprovechándose de sus aspiraciones de progreso.

Hoy corresponde reclamar esfuerzos para proteger a esos compatriotas, esclarecer cómo llegaron hasta allí y determinar si fueron víctimas de falsas promesas.

También es necesario advertir a otros dominicanos sobre los peligros de aceptar ofertas laborales en países involucrados en conflictos armados sin verificar rigurosamente sus condiciones.

Las familias tienen derecho a exigir respuestas. El Estado tiene el deber de brindar asistencia consular dentro de sus posibilidades.

Y la sociedad tiene la responsabilidad de reflexionar sobre el precio que algunas personas están dispuestas a pagar por una oportunidad económica.

Porque ninguna promesa de prosperidad debería conducir a una trinchera. Y ninguna cantidad de dinero compensa el riesgo de morir en una guerra que no es la nuestra.