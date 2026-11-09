Recientemente conocí un programa que ha sido diseñado para impulsar el desarrollo de familias de escasos recursos a nivel nacional, que me parece muy atinado y bien pensado, debido a que aporta un alimento esencial, además de provocar el nacimiento de emprendedores a pequeña escala. Se trata del programa Sembrando Alas, que impulsa el Fondo Especial Para El Desarrollo Agropecuario (FEDA), que lidera Hecmilio Galván, dicho sea de paso, a quien no conozco.

¿Qué hace? La institución dona 50 gallinas ponedoras, en su estado de pollitas de pocas semanas de haber eclosionado del huevo, para que el beneficiario inicie el proceso de crianza, lo que conlleva una fase de aprendizaje, con asesoría técnica y de zootecnia.

Como disfruto mucho del campo y cada semana hago mis escapadas hacia Monte Plata, he podido ver a familias criando sus pollitas con esmero y dedicación. También he visto resultados que han obtenido cuando comienza la fase de postura.

Una gallina con todas sus virtudes de reproducción pone un huevo todos los días durante aproximadamente 180 semanas. Eso quiere decir que durante 1,260 días una familia que ha recibido el beneficio de recibir 50 pollitas, puede contar con el sustento diario desde su propio patio.

Pero, hagamos un cálculo en amplio: de 50 gallinas, durante el proceso de crecimiento y desarrollo pueden morir algunas, pongamos por lo menos cinco; quedarían 45 y de esas, quizás otras cinco no salgan ponedoras. En resumen, unas 40 gallinas estarán poniendo un huevo diario en un hogar humilde de la geografía nacional. Eso, a vuelo de pájaro, es casi un cartón y medio de huevos todos los días.

¿Qué representan 40 huevos en una casa humilde? Estimo que 30 pueden ser comercializados y diez quedarían para el consumo diario en la casa de una familia promedio de cinco personas.

Un artículo publicado por National Geographic indica que al huevo se le considera un alimento completo, debido a que contiene nutrientes esenciales para el cuerpo humano.

En tanto que, Andrea Ferrara, nutricionista clínica y funcional brasileña, con posgrado en Nutrición Clínica en Gastroenterología y Fisiología del Ejercicio, indica que entre los nutrientes que aporta el huevo a la ingesta humana están Omega-3, vitamina A, vitamina D, hierro, fósforo, selenio, zinc y potasio, por lo que entiende que es un "alimento completo y equilibrado. Aportan una mezcla de proteínas, grasas saludables, vitaminas y minerales esenciales para la salud y el bienestar general".

En sentido amplio, considero que el programa Sembrando Alas es un valioso y poco cacareado o en el buen sentido de la comunicación corporativa, visibilizado esfuerzo que, además, se suma a uno de los elementos esenciales de seguridad alimentaria, porque el huevo se come y pega casi con todo: con pan, arroz, plátano, yuca, ahuyama, papa y, sobre todo, solo y a cualquier hora del día.

¡Bien hecho! Ojalá que sigan Sembrando Alas.