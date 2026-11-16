Ayer lunes celebramos el cumpleaños 30 de Sofía Leonor. Con sus ocupaciones profesionales y con las mías, siendo lunes, poco espacio quedó para armar encuentros, pero lo primordial está en nuestra relación: amor de madre e hija.

Su natalicio me devolvió a 1996, cuando apenas era una periodista principiante, que debía manejar la llegada de mi primera bebé y las obligaciones contraídas en Editora AA. Todo el embarazo transcurrió en la redacción y, obviamente, luego del nacimiento de la bebé, ocurrió lo que la mayoría hace: mostrar con satisfacción al retoño que muchos colegas acariciaron estando en la barriga.

Pero el cumple de Sofía va más allá de aquellos 26 años que apenas tenía cuando estuvo en mi vientre. Hoy celebramos a Isabel Renée, esa hadita que tiene sus mismos ojos, sus cejas y que, en mis brazos, se convierte en el vivo retrato de aquel 16 de noviembre y su etapa de primera infancia: todo sonrisa y ojitos juguetones.

Hoy, tres décadas después, cuando la veo convertida en madre, solo deseo que continúe como va, haciendo honor a lo que mami nos decía a sus tres hijas: "Tienen que ser buenas mujeres en la casa y buenas profesionales".

Eso deseo que mi hadita vea en su madre, una mujer de carácter, resiliente, competente, pero, sobre todo, un ser humano que siempre mire con compasión a sus semejantes, pues será la mejor heredad que traspasará a mi nieta.

Es que en mi familia aprendí que las cosas había que tomarlas en serio y lo que se hiciera, había que hacerlo bien, comenzando con la tarea principal que nos tenían asignada nuestros padres: estudiar.

Decían que ese era nuestro trabajo y por eso durante la infancia y hasta prácticamente concluir los estudios universitarios tuvimos que asumirlo como la tarea principal de nuestras vidas.

Quizás por eso en algunos años mi nieta pregunte por qué su abuela y su mamá siguen estudiando. ¡Simple, mi querida hadita! Porque es el camino más cierto para alcanzar las metas que nos hemos propuesto y de competir en una sociedad en la cada día se van perdiendo valores fundamentales de convivencia.

Pero, sobre todo, anhelo que mi hija traspase a mi nieta y a todos los demás que pueda tener, el cuidado del trato hacia los demás, aunque en muchos escenarios se tienda a confundir con debilidad.

No importa, siempre habrá un segmento importante que comprenderá lo esencial que es ser bondadoso y cercano con la gente, escuchar hasta que el otro termine, corregir un error desde el amor y, sobre todo, no humillar a nadie, por más posiciones laborales o sociales que se puedan conquistar. Al final, todo pasa y todo queda.

Lo que no deja de pasar son esas lecciones que recibimos en nuestras casas, eso que transmitimos de generación en generación, el amor que debemos dedicarnos como familia y, sobre todo, la responsabilidad que debemos asumir y sostener como entes de una sociedad que cada día necesita más humanos sensibles.

¡Feliz Cumpleaños mi Sofía Leonor!